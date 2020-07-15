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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 15 » 22:45:54

Салон «Lazer Beauty» дарит 30% скидки на коррекцию фигуры аппаратом «VelaShape»     Реклама  

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Салон «Lazer Beauty» дарит 30% скидки на коррекцию фигуры аппаратом «VelaShape»

 Vela Shape III — устройство для терапии так называемых «проблемных участков» тела, без оперативного вмешательства. Главное предназначение Vela Shape III — это устранение признаков целлюлита и улучшение очертаний фигуры, а также – повышение упругости кожи. Благодаря этому уникальному аппарату становится возможным, без операции, устранить наиболее распространённые эстетические дефекты фигуры, известные большинству женщин.

Уникальность процедуры при помощи VelaShape III в том, что она отличается простотой, комфортом, высокой эффективностью, отсутствием периода восстановления, кроме того – абсолютно безопасна, поскольку является не инвазивной терапией. При этом курс на Vela Shape 3 гарантирует заметный устойчивый результат за небольшое количество сеансов. Специалисты рекомендуют регулярно повторять курсы процедур на этом аппарате.

Установка ВеллаШейп 3 изготавливается компанией Синерон (Syneron), имеющей огромный опыт в сфере разработки ультрасовременных и высокоэффективных аппаратов для исправления очертаний тела. Популярность марки Vela Shape имеет под собой реальные основания.

Его результативность и безопасность подтвердили:

  • более чем десять лет клинического опыта,
  • результаты свыше десяти клинических исследований,
  • около пяти миллионов процедур во всем мире,
  • огромное количество публикаций в специализированных изданиях.

Благодаря всему этому установка ВеллаШейп считается, на сегодняшний день, самым популярным и широко известным аппаратом не инвазивного усовершенствования контуров тела и уменьшения объемов в области бёдер и талии. Кроме того, эта установка получила одобрение FDA - американского Управления по контролю качества пищевой и лекарственной продукции.

Особенности и преимущества улучшенной установки по коррекции фигуры и борьбы с целлюлитом Vela Shape III:

Устранение проявлений целлюлита благодаря улучшенному аппликатору VSmooth. Уникальность его заключается в комбинировании различных режимов, а именно:
  • Биполярной РЧ энергии, усиленного действия.
  • Инфракрасного света.
  • Вакуумной насадки для более чёткого направления энергии.
  • Роликов, обеспечивающих улучшение лимфодренажа.
Технология Vela Shape заключается в синергии энергий (в работе аппарата используется комбинация методов):
  • Нагревание жировой ткани на глубину до трёх миллиметров благодаря инфракрасному свету (ИК);
  • Более глубокое нагревание (до 15 мм) обеспечивает биполярная радиочастота (РЧ);
  • Максимально точное направление энергии при помощи вакуумной насадки;
  • Улучшение оттока лимфы (лимфодренаж) достигается путём массажа роликами.
Принципы воздействия Vela Shape 3

Принципы воздействия Vela Shape 3

Установка Vela Shape 3 соединяет в себе технологию элос с инфракрасным светом и биполярной радиочастотой. Благодаря вакуумной насадке эти виды энергии могут очень точно нагревать жировую ткань на глубине три миллиметра  и пятнадцать миллиметров соответственно.

В результате нагревания и механического массажа роликами улучшается кровообращение, отток лимфы, метаболизм клеток и выработка коллагена. Таким образом кожа омолаживается, подтягивается, уходит лишняя жировая прослойка, что значительно улучшает внешний вид проблемных участков и уменьшает объемы тела.

Syneron VelaShape III – это самое последнее поколение линейки антицеллюлитных аппаратов от компании Синерон. Если вы обратите внимание, на каком оборудовании делаются антицеллюлитные программы и коррекция фигуры в США или Западной Европе, то заметите, что именно Velashape 3 является самым популярным. А такие «раскрученные» у нас аппараты как LPG и Starvac не у дел, поскольку существенно уступают ему в функциональности.

К сожалению, такая популярность имеет и отрицательный результат – в Китае выпускают множество подделок именно на Velashape. При чем они воруют не только название этой успешной системы, но и копируют ее внешний вид. Разумеется, „начинка“ у этих подделок не сравнится с оригиналом, для китайцев важнее сделать их в 10-15 раз дешевле.

Большинство „Velashape“ в Украине это дешевые и некачественные подделки, которые не могут физически эффективно убрать целлюлит или существенно уменьшить объемы тела. Как правило, скарендные владельцы таких фейковых „Velashape“ указывают на своих сайтах, что у них именно оригинальный VelaShape III от компании Syneron и только на месте вы сможете обнаружить обман, поскольку даже подделка имеет некоторые внешние отличие с оригинальным аппаратом.  Поэтому необходимо обращать внимания на все странные отличия с оригиналом, а они даже у копий точно есть.

Чтобы Вы смогли убедиться в уникальности процедуры,
на первое посещение действует скидка -30%.

Будем рады Вас видеть на процедуру в салоне Lazer Beauty.

Житомир, ул. Небесной сотни, 40

+38 (098) 107 99 20

https://lazer-beauty.com.ua/


Тэги: Житомир, Здоровье, фигура
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