Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Общество. Салон «Lazer Beauty» дарит 30% скидки на коррекцию фигуры аппаратом «VelaShape» - 15 Июля 2020