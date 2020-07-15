Салон «Lazer Beauty» дарит 30% скидки на коррекцию фигуры аппаратом «VelaShape»

Vela Shape III — устройство для терапии так называемых «проблемных участков» тела, без оперативного вмешательства. Главное предназначение Vela Shape III — это устранение признаков целлюлита и улучшение очертаний фигуры, а также – повышение упругости кожи. Благодаря этому уникальному аппарату становится возможным, без операции, устранить наиболее распространённые эстетические дефекты фигуры, известные большинству женщин.
Уникальность процедуры при помощи VelaShape III
в том, что она отличается простотой, комфортом, высокой эффективностью, отсутствием периода восстановления, кроме того – абсолютно безопасна, поскольку является не инвазивной терапией. При этом курс на Vela Shape 3 гарантирует заметный устойчивый результат за небольшое количество сеансов. Специалисты рекомендуют регулярно повторять курсы процедур на этом аппарате.
Установка ВеллаШейп 3 изготавливается компанией Синерон (Syneron), имеющей огромный опыт в сфере разработки ультрасовременных и высокоэффективных аппаратов для исправления очертаний тела. Популярность марки Vela Shape имеет под собой реальные основания.
Его результативность и безопасность подтвердили:
- более чем десять лет клинического опыта,
- результаты свыше десяти клинических исследований,
- около пяти миллионов процедур во всем мире,
- огромное количество публикаций в специализированных изданиях.
Благодаря всему этому установка ВеллаШейп
считается, на сегодняшний день, самым популярным и широко известным аппаратом не инвазивного усовершенствования контуров тела и уменьшения объемов в области бёдер и талии. Кроме того, эта установка получила одобрение FDA - американского Управления по контролю качества пищевой и лекарственной продукции.
Особенности и преимущества улучшенной установки по коррекции фигуры и борьбы с целлюлитом Vela Shape III:
Устранение проявлений целлюлита благодаря улучшенному аппликатору VSmooth. Уникальность его заключается в комбинировании различных режимов, а именно:
- Биполярной РЧ энергии, усиленного действия.
- Инфракрасного света.
- Вакуумной насадки для более чёткого направления энергии.
- Роликов, обеспечивающих улучшение лимфодренажа.
Технология Vela Shape заключается в синергии энергий (в работе аппарата используется комбинация методов):
- Нагревание жировой ткани на глубину до трёх миллиметров благодаря инфракрасному свету (ИК);
- Более глубокое нагревание (до 15 мм) обеспечивает биполярная радиочастота (РЧ);
- Максимально точное направление энергии при помощи вакуумной насадки;
- Улучшение оттока лимфы (лимфодренаж) достигается путём массажа роликами.
Принципы воздействия Vela Shape 3
Установка Vela Shape 3 соединяет в себе технологию элос с инфракрасным светом и биполярной радиочастотой. Благодаря вакуумной насадке эти виды энергии могут очень точно нагревать жировую ткань на глубине три миллиметра и пятнадцать миллиметров соответственно.
В результате нагревания и механического массажа роликами улучшается кровообращение, отток лимфы, метаболизм клеток и выработка коллагена. Таким образом кожа омолаживается, подтягивается, уходит лишняя жировая прослойка, что значительно улучшает внешний вид проблемных участков и уменьшает объемы тела.
Syneron VelaShape III
– это самое последнее поколение линейки антицеллюлитных аппаратов от компании Синерон. Если вы обратите внимание, на каком оборудовании делаются антицеллюлитные программы и коррекция фигуры в США или Западной Европе, то заметите, что именно Velashape 3 является самым популярным. А такие «раскрученные» у нас аппараты как LPG и Starvac не у дел, поскольку существенно уступают ему в функциональности.
К сожалению, такая популярность имеет и отрицательный результат – в Китае выпускают множество подделок именно на Velashape. При чем они воруют не только название этой успешной системы, но и копируют ее внешний вид. Разумеется, „начинка“ у этих подделок не сравнится с оригиналом, для китайцев важнее сделать их в 10-15 раз дешевле.
Большинство „Velashape“ в Украине это дешевые и некачественные подделки, которые не могут физически эффективно убрать целлюлит или существенно уменьшить объемы тела. Как правило, скарендные владельцы таких фейковых „Velashape“ указывают на своих сайтах, что у них именно оригинальный VelaShape III от компании Syneron и только на месте вы сможете обнаружить обман, поскольку даже подделка имеет некоторые внешние отличие с оригинальным аппаратом. Поэтому необходимо обращать внимания на все странные отличия с оригиналом, а они даже у копий точно есть.
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