Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 16.07.2020    15:50:28
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 16 » 10:09:40

На житомирский рынок привезли несколько сотен килограмм дынь, напичканных нитратами

Сегодня, 10:28:58 592 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На житомирский рынок привезли несколько сотен килограмм дынь, напичканных нитратами

 В Житомире работники лаборатории Житнего рынка обнаружили около 300 килограммов дынь с превышенным содержанием нитратов. Некачественную продукцию уничтожили.

Как сообщает "Суспільне", перед началом продаж продукцию исследуют. Из партии арбузов и дынь отбирают образцы и проводят анализ на содержание нитратов.
 

"Сейчас мы обнаружили восемь партий дынь, в которых превышено содержание нитратов. При норме 90 мг/кг показатель иногда достигал отметки 160 мг/кг. Если продукция уже попала на территорию рынка и было обнаружено, что она недоброкачественная - она ​​подлежит механическому измельчению, после чего мы засыпаем ее хлорной известью, и владелец утилизирует товар", - рассказал заведующий лабораторией "Житнего рынка" Евгений Давыдов.


По словам продавщицы Снежаны Вишневецкой, на "Житнем рынке" ранние арбузы и дыни пока покупают не часто. Арбуз сейчас можно купить по цене от 9 гривен за килограмм, дыню - 20 гривен за килограмм.
Тэги: дыни, рынок, нитраты
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus