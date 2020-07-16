На житомирский рынок привезли несколько сотен килограмм дынь, напичканных нитратами

"Сейчас мы обнаружили восемь партий дынь, в которых превышено содержание нитратов. При норме 90 мг/кг показатель иногда достигал отметки 160 мг/кг. Если продукция уже попала на территорию рынка и было обнаружено, что она недоброкачественная - она ​​подлежит механическому измельчению, после чего мы засыпаем ее хлорной известью, и владелец утилизирует товар", - рассказал заведующий лабораторией "Житнего рынка" Евгений Давыдов.