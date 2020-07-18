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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 18 » 15:47:32

В трансформаторной будке от удара током погиб электромонтер

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В трансформаторной будке от удара током погиб электромонтер

 Электромонтер в Житомирской области погиб от удара током, еще один получил травмы. Об этом «Журналу Житомира» сообщает отдел коммуникации полиции области.

"17 июля в полицию от медиков поступило сообщение о констатации смерти электромонтера от поражения током в селе Козиевка в Коростышевском районе", - говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило около 14:50.

Предварительно установлено, что во время выполнения ремонтных работ в селе Козеевке в трансформаторной будке ударило током электромонтера Коростышевского РЭС. 37-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Также травмы получил другой работник, 1973 г.р. Его госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, а также проводятся другие следственные действия для установления всех причин и обстоятельств происшествия.
Тэги: Коростышев, электрик, несчастный случай
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