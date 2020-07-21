В Луцке террорист Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса: как их освобождали. ВИДЕО

Ранок у Луцьку 21 липня сколихнула новина: рейсовий автобус "Берестечко-Краснилівка" захопив терорист. Маршрутка опинилася на центральній площі міста – Театральному майдані – під прицілом озброєного чоловіка.

Станом на 21-30 з'явилися різні дані щодо кількості заручників. За даними поліції в салоні знаходилися від 10 до 13 пасажирів, в тому числі, як повідомляють місцеві ЗМІ – діти та вагітні жінки. СБУ говорить про десятеро людей.

Про те, що в автобусі є озброєний терорист, поліція Волині дізналася о 9:25, коли отримала телефонний дзвінок на лінію 102. Силовики оточили місце події та оголосили оперативний план "Заручник". Мобільні телефони пасажирів маршрутки не відповідали. Ближче до десятої години вечора терориста затримали, а всіх заручників було звільнено.



Луцький терорист. Біографія

Ймовірним терористом є чоловік за призвіськом "Максим Плохой". На таке ім’я зареєстровані акаунти у соцмережах, де були опубліковані повідомлення і вимоги до влади. Через деякий час всі його аккаунти, крім Вконтакте, були заблоковані.

Згодом у ЗМІ дізналися справжнє ім'я терориста – це Максим Степанович Кривош, який проживає у Луцьку, а прописаний у місті Дубно Рівненської області.

Його батьки походять із села на Західній Україні, мати викладала російську мову в школі, писала вірші, які виходили в друк. Жінка померла у 2013 після масової ДТП з 8 загиблими. Брат має інвалідність.

Батько – радянський вчений, винахідник Степан Кривош.

"Плохому" 44 роки, він народився у селищі Гай Оренбурзької області (Росія) у листопаді 1975 року. Якийсь час жив в Одесі. Сидів у в'язниці, вперше – у 17 років. Всього за гратами провів 11 років.

У судовому реєстрі можна знайти історію дворічної давнини, коли Максим Кривош майже заробив на онлайн-аукціоні 30,7 тисяч гривень. Він продав там нумізматичну монету 1924 року в 20 доларів. Однак після передоплати покупець отримав порожню посилку – монети в ній не було.

За рішенням, ухваленим у квітні цього року, Кривош разом із другим продавцем-жінкою, мають повернути покупцеві майже 10,9 тисяч гривень.



Вимоги у соцмережах

Помітно, що пости з його вимогами російською мовою з'явилися системно і синхронно у різних соцмережах.

21 липня на каналі користувача з іменем Максим Плохой з’явилося відео, де чоловік з автоматом у руках вітає глядачів "з днем антисистеми" і висловлює невдоволення "системою в Україні". Через деякий час відео було видалене.

Акаунт у Twitter зареєстрований у липні 2020 року спочатку мав пару підписників, але швидко розрісся майже до тисячі. Там же "Плохой" викладав свої вимоги.

Близько 13-ої години цей акаунт був заблокований "за порушення вимог соцмережі".

Одна з вимог – щоб українські високопосадовці публічно назвали себе "терористами в законі" (орфографія збережена):

"З Днeм Антисистемы. Религиозно-политическая, олигархическая система власти суть террор. Государство всегда было и есть первый террорист. Со мной много людей, авт.оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города.. Все взорвутся если не будет следующего: главы судов (ксу, вс), высшей рады правосудья, генпрокурор, мин.юстиции, дир.криминальна – исполнительной сл., премьер, глава верховной рады, министр обороны, сбу, главы церквов Филарет, Епыфаний, Онуфрий, Шевчук, Ахмед Тамим, протестанстской, римо-кат. , а также Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойський, Пинчук, Медведчук, – все викладывают в соцсети на свои страници и в Ютуб видеообращения с текстом: "я – Ф.И.О., должность, я, – террорист в законе".



Також терорист просить подивитися фільм "Земляне". Це американська стрічка 2005 року, де йдеться про проблему експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових дослідів або з метою виробництва їжі та одягу. Закадровий текст читав відомий голлівудський актор Хоакін Фенікс, відомий роллю у фільмі "Джокер", а музикант Мобі став автором саундтреку. Цього фільму стосується вимога терориста, яку він адресував особисто Зеленському: "Президент Зеленский публикует видеоображение с текстом: "фильм "Земляне" 2005 года.

Раніше Максим Кривош публікував у соцмережах зоозахисні пости, наприклад, про збір коштів на притулок для тварин, який влаштував рівненський священник Василь Коновалюк.

Церковник звертався до Кривоша за рекомендаціями знайомих, аби той простерилізував тварин (Василь Кривош облаштував притулок для безпритульних тварин при церкві).

"Якщо захоплювача маршрутки в Луцьку справді звати Максим Кривош, то це той чоловік, який торік поцупив мої хрести, ікони та інші речі..." – повідомив Василь Коновалюк у фейсбуці 21 липня.

"Максим Плохой" також має профіль у соцмережі "Вконтакте", де публікуються аналогічні пости, і він на момент виходу публікації залишається активним. Останній раз чоловік заходив туди близько пів на третю.

Але ця сторінка не єдина, яку можна пов’язати з Кривошем. У соцмережі існує аккаунт, який має таку саму назву як і книга терориста – Філософія злочинця. Серед депресивних віршів та філософських цитат можна побачити фото російського підривника, анархіста Михайла Жлобіцького, який влаштував вибух біля входу в будівлю ФСБ. Чоловік підірвав себе та поранив трьох ФСБшників.

Як відбувалося захоплення і звільнення заручників у Луцьку

За інформацією СБУ, автобус "Еталон" був захоплений в центрі Луцьку. У нападника з собою була зброя і вибухівка. Зв'язок з водієм було втрачено. Вікна в автобусі розбиті.

Згодом з’явилось відео, як луцький терорист потрапив в автобус, який захопив. Він заходить останнім у салон та зачиняє після себе двері. З собою чоловік мав великий похідний рюкзак та сумку.



Важливо, що рейсові автобуси через центр міста зазвичай не курсують, наразі невідомо яким чином та за яким маршрутом автобус "Еталон" прибув на Театральний майдан.

О 9:40 та о 9:52 на Театральному майдані лунали постріли. Регулярні постріли також було чутно з 12 до 15 години. Терорист стріляв у правоохоронців і викинув гранату, але вона не спрацювала.

Близько 17-00 зловмисник, який утримував заручників в автобусі в Луцьку, кілька разів вистрілив по безпілотнику, який використовують співробітники СБУ, потім викинув з автобуса предмет, який вибухнув.

Десь о 19-й правоохоронцям вдалося досягти перших результатів переговорів. Терорист дозволив передати пасажирам автобуса воду.

Приблизно через годину шляхом перемовин вдалося звільнити трьох заручників. Терорист відпустив літню жінку, підлітка та молоду вагітну жінку. Незадовго до цього президент Зеленський виконав одну з вимог терориста, і записав відео, в якому закликав всіх подивитись фільм "Земляни".

Близько 21-45 міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що всіх заручників звільнено, а терориста затримано.



Вимоги луцького терориста