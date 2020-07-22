Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 22.07.2020    15:47:59
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 22 » 13:53:04

В Житомире из-за забытой на плите сковородки едва не погиб мужчина

Сегодня, 14:11:04 336 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире из-за забытой на плите сковородки едва не погиб мужчина

 В Житомире из-за подгорания пищи на включенной газовой плите едва не погиб человек и не сгорела квартира. Инцидент произошел утром 22 июля в многоэтажке по ул. Кибальчича.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
 

"В 06:00 в Службу спасения "101" г. Житомир поступило сообщение от жителей многоэтажки по ул. Кибальчича о запахе дыма в подъезде. По указанному адресу выехали пожарных 3-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении.


Выяснилось, что опасная ситуация произошла в квартире на 5-м этаже. Спасатели попали в квартры с помощью 30-метровой автолестницы.

Внутри помещения наблюдалось сильное задымление. Как выяснилось, оно возникло из-за подгорания пищи на плите. Подручными средствами спасатели потушили сковородку и проветрили дом от дыма.

В комнате, на кровати, пожарные обнаружили 56-летнего владельца в состоянии сильного алкогольного опьянения. От помощи и госпитализации гражданин отказался.
Тэги: сковорода, пожар, Житомир, квартира
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus