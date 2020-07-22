В Житомире из-за забытой на плите сковородки едва не погиб мужчина

В Житомире из-за подгорания пищи на включенной газовой плите едва не погиб человек и не сгорела квартира. Инцидент произошел утром 22 июля в многоэтажке по ул. Кибальчича.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В 06:00 в Службу спасения "101" г. Житомир поступило сообщение от жителей многоэтажки по ул. Кибальчича о запахе дыма в подъезде. По указанному адресу выехали пожарных 3-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что опасная ситуация произошла в квартире на 5-м этаже. Спасатели попали в квартры с помощью 30-метровой автолестницы.
Внутри помещения наблюдалось сильное задымление. Как выяснилось, оно возникло из-за подгорания пищи на плите. Подручными средствами спасатели потушили сковородку и проветрили дом от дыма.
В комнате, на кровати, пожарные обнаружили 56-летнего владельца в состоянии сильного алкогольного опьянения. От помощи и госпитализации гражданин отказался.