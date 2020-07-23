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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 23 » 17:57:43

«Установили, как смогли»: в Житомире возле плоского дома убрали скандальный столб. ФОТО

Сегодня, 17:58:43 990 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Установили, как смогли»: в Житомире возле плоского дома убрали скандальный столб. ФОТО

 В Житомире на площади Победы возле дома "без стены" убрали столб, который на днях установили посреди тротуара и испортили вид на здание.

Известно, что столб установило Житомирское трамвайно-троллейбусное управление.

Как сообщает "Перший Житомирський", ранее линия электропередач была прикреплена к дому, от этого он разрушался. Поэтому было принято решение об установке столба и переноса линии электропередач.

"Работники ТТУ установили этот столб для своей линии. Установили его, как смогли", - отмечают в горсовете.

После волны критики конструкцию оперативно убрали с тротуара.



Тэги: скандал, Житомир, столб, дом
Комментариев: 3
nGray
1 nGray (nGray)   • 19:35:35, Сегодня [Материал]
+1

О, как. Ну хоть что-то позитивное за последнее время. Почаще бы всяких рукожопов тыкать мордой в их художества, глядишь, и город станет приятнее.
німанд
2 Niemand (німанд)   • 19:43:34, Сегодня [Материал]
+1

Судя по фото, убрали столб тоже как смогли.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 20:51:57, Сегодня [Материал]
0

ходил там сегодня
на мой дилетантский взгляд растяжка для трамвайных проводов там просто необходима. А судя по тому, что клан Зубков заинтересовался банальным столбом - грядёт расширение шоколадной рыгаловки
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