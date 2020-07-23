«Установили, как смогли»: в Житомире возле плоского дома убрали скандальный столб. ФОТО

В Житомире на площади Победы возле дома "без стены" убрали столб, который на днях установили посреди тротуара и испортили вид на здание
.
Известно, что столб установило Житомирское трамвайно-троллейбусное управление.
Как сообщает "Перший Житомирський
", ранее линия электропередач была прикреплена к дому, от этого он разрушался. Поэтому было принято решение об установке столба и переноса линии электропередач.
"Работники ТТУ установили этот столб для своей линии. Установили его, как смогли"
, - отмечают в горсовете.
После волны критики конструкцию оперативно убрали с тротуара.
на мой дилетантский взгляд растяжка для трамвайных проводов там просто необходима. А судя по тому, что клан Зубков заинтересовался банальным столбом - грядёт расширение шоколадной рыгаловки