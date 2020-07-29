Житомирский роддом получил оборудование для неотложной медпомощи младенцам и роженицам. ФОТО

«Неонатальная кровать с лампой для фототерапии предназначена для оказания неотложной помощи недоношенным младенцам. Здесь есть специальный температурный датчик, которые не допускает перегрева или недогрева, что является крайне важным при лечении желтухи, особенно у недоношенных детей. Устанавливается специальный температурный режим на блоке, и таким образом ребенок не теряет температуру», - отмечают медики.