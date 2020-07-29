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Житомирский роддом получил оборудование для неотложной медпомощи младенцам и роженицам. ФОТО

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Житомирский роддом получил оборудование для неотложной медпомощи младенцам и роженицам. ФОТО

 В Житомире для родильного отделения больницы №1 приобрели современное медицинское оборудование: неонатальную кровать с лампой для фототерапии, многорежимный инфузионный насос, кардиомонитор с функцией системы сердечного выброса.

Как сообщили «Журналу Житомира» в городском совете, оборудование необходимо для обеспечения неотложной медицинской помощи женщинам во время родов и новорожденным.
 

«Неонатальная кровать с лампой для фототерапии предназначена для оказания неотложной помощи недоношенным младенцам. Здесь есть специальный температурный датчик, которые не допускает перегрева или недогрева, что является крайне важным при лечении желтухи, особенно у недоношенных детей. Устанавливается специальный температурный режим на блоке, и таким образом ребенок не теряет температуру», - отмечают медики.




Инфузионная помпа, используемая для внутривенного парентерального питания и безопасного введения препаратов, имеет специальную функцию для обеспечения контроля за скоростью инфузии - датчик капель.

«Когда указанное оборудование подключается к внутривенной системе, можно регулировать скорость капель, устанавливать дозу препарата за единицу времени», - говорят врачи.
 

«Монитор пациента с функцией неинвазивного расчета сердечного выброса даст возможность контролировать состояние сердечной деятельности пациента. Такой аппарат является крайне необходимым в анестезиологии и реанимации, ведь при наркозах необходимо контролировать пульс, давление и сердечный выброс», - отмечают работники родильного отделения.


Городской голова сообщил, что вскоре роддом получит еще и дыхательный аппарат для новорожденных.





Тэги: роддом, младенец, оборудование
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