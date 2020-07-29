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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 29 » 13:55:45

В Житомирской области за месяц пропали 28 детей: всех нашли и вернули родителям

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В Житомирской области за месяц пропали 28 детей: всех нашли и вернули родителям

 В июле в подразделения полиции Житомирской области поступило 28 сообщений об исчезновении несовершеннолетних. Все дети были разысканы и возвращены родителям. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции области.
 

"В Бердичеве бабушка не заметила, куда убежала ее 2-летняя внучка. Девочка играла во дворе и, пока ее сиделка на минутку отвлеклась, исчезла из поля ее зрения. О ситуации женщина сразу же сообщила полицейским. К счастью, уже через четверть часа маленькая непоседа нашлась за домом. В Попельнянском районе 10-летний мальчик спрятался на территории одной из сельскохозяйственных ферм, чем изрядно напугал родных. К счастью, с мальчиком ничего не произошло и его быстро нашли", - рассказали правоохранители.


Также сообщение об исчезновении несовершеннолетних на прошлой неделе поступали из Барановского, Романовского и Емильчинского районов.

Всего с начала года полицейские вернули домой 252 ребенка.
 

"В текущем году работники полиции установили местонахождение 252 детей и подростков. Это количество больше прошлогоднего (в 2019 - 244). Однако в июле в подразделения полиции поступило 28 сообщений об исчезновении несовершеннолетних. Все они уже разысканы. Напротив, в июле прошлого года мы работали над поисками 45 детей и подростков", - сообщила руководитель подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.


Полицейские отмечают: очень важно, чтобы родители или родственники пропавших обращались в полицию сразу. Оперативность получения уведомления позволяет привлекать к поискам ребенка среди основных и дополнительные силы, в том числе, и технические средства. Такой комплекс в разы повышает шансы быстрого установления места нахождения разыскиваемого.
Тэги: дети, Житомирская область, полиция, Поиск
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