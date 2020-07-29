В Житомирской области за месяц пропали 28 детей: всех нашли и вернули родителям

"В Бердичеве бабушка не заметила, куда убежала ее 2-летняя внучка. Девочка играла во дворе и, пока ее сиделка на минутку отвлеклась, исчезла из поля ее зрения. О ситуации женщина сразу же сообщила полицейским. К счастью, уже через четверть часа маленькая непоседа нашлась за домом. В Попельнянском районе 10-летний мальчик спрятался на территории одной из сельскохозяйственных ферм, чем изрядно напугал родных. К счастью, с мальчиком ничего не произошло и его быстро нашли", - рассказали правоохранители.