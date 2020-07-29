В Житомирской области за месяц пропали 28 детей: всех нашли и вернули родителям

"В Бердичеве бабушка не заметила, куда убежала ее 2-летняя внучка. Девочка играла во дворе и, пока ее сиделка на минутку отвлеклась, исчезла из поля ее зрения. О ситуации женщина сразу же сообщила полицейским. К счастью, уже через четверть часа маленькая непоседа нашлась за домом. В Попельнянском районе 10-летний мальчик спрятался на территории одной из сельскохозяйственных ферм, чем изрядно напугал родных. К счастью, с мальчиком ничего не произошло и его быстро нашли", - рассказали правоохранители.
"В текущем году работники полиции установили местонахождение 252 детей и подростков. Это количество больше прошлогоднего (в 2019 - 244). Однако в июле в подразделения полиции поступило 28 сообщений об исчезновении несовершеннолетних. Все они уже разысканы. Напротив, в июле прошлого года мы работали над поисками 45 детей и подростков", - сообщила руководитель подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.