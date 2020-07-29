Депутат Житомирского горсовета пиарится на реконструкции лицея, которую проводят за бюджетные средства

Депутат Житомирского городского совета Николай Янушевич пиарится за счет средств городского бюджета. На днях на заборе экологического лицея Житомира появился плакат со словами, что реконструкция проходит при поддержке Янушевича. На самом деле, средства на реконструкцию выделили из бюджета Житомира.
Как сообщает Вголос.Zt
, тендер на реконструкцию территории лицея
объявляло управление капитального строительства Житомирского городского совета.
Работы выполняет, по результатам торгов, ООО «Управляющая компания «Комфорт-Буд». Договор с предприятием подписали еще в марте 2020 года. Хотя, по данным единого портала использования публичных финансов spending.gov.ua, по состоянию на 29 июля от фирмы не поступило ни одного акта выполненных работ.
ФОТО: Вголос.Zt
Информацию о том, что работы выполняются за средства городского бюджета подтвердили и у заказчика, в управлении капитального строительства.
К слову, Николай Янушевич избирался в городской совет именно по тому округу, где расположен экологический лицей Житомира.