Вымогали $5000: в Житомире задержали подполковников ГСЧС. ФОТО

"Начальник одной из государственных пожарно-спасательных частей Управления ГСЧС в области, действуя по предварительному сговору с начальником подразделения этой же службы, требовали 5000 долларов США от гражданки, которая зарегистрирована в служебном помещении и намеревалась приватизировать его", - информирует ведомство.