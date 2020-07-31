Вымогали $5000: в Житомире задержали подполковников ГСЧС. ФОТО

В Житомире разоблачили и задержали двух подполковников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Установлено, что они требовали взятку за разрешение на приватизацию служебного жилья.
Об этом 31 июля "Журналу Житомира
" сообщила прокуратура Житомирской области.
"Начальник одной из государственных пожарно-спасательных частей Управления ГСЧС в области, действуя по предварительному сговору с начальником подразделения этой же службы, требовали 5000 долларов США от гражданки, которая зарегистрирована в служебном помещении и намеревалась приватизировать его", - информирует ведомство.
За такую сумму они пообещали женщине посодействовать в получении разрешения на приватизацию этого жилья, находящегося на балансе ГСЧС Украины.
Подполковников задержали при получении первой части неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США.
"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должностей. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц) проводит СУ ГУНП"
, - добавляют в прокуратуре.
Вот я сильно удивлюсь если где то в нашей стране увижу честного гос. служащего.