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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 31 » 11:11:30

Вымогали $5000: в Житомире задержали подполковников ГСЧС. ФОТО

Сегодня, 11:26:13 361 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вымогали $5000: в Житомире задержали подполковников ГСЧС. ФОТО

 В Житомире разоблачили и задержали двух подполковников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Установлено, что они требовали взятку за разрешение на приватизацию служебного жилья.

Об этом 31 июля "Журналу Житомира" сообщила прокуратура Житомирской области.
 

"Начальник одной из государственных пожарно-спасательных частей Управления ГСЧС в области, действуя по предварительному сговору с начальником подразделения этой же службы, требовали 5000 долларов США от гражданки, которая зарегистрирована в служебном помещении и намеревалась приватизировать его", - информирует ведомство.


За такую ​​сумму они пообещали женщине посодействовать в получении разрешения на приватизацию этого жилья, находящегося на балансе ГСЧС Украины.



Подполковников задержали при получении первой части неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должностей. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц) проводит СУ ГУНП", - добавляют в прокуратуре.

Тэги: ГСЧС, взятка, Житомир
Комментариев: 1
Житич
1 Василий (Житич)   • 11:44:43, Сегодня [Материал]
0

Это нормально.Я даже не удивился.Если завтра напечатают что взяли за вымогательство прокурора, полицейского, судью, таможенника, какого нибудь губернатора, мера я тоже не удивлюсь.
Вот я сильно удивлюсь если где то в нашей стране увижу честного гос. служащего.
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