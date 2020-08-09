ФК «Полесье» проверит силу «Динамо» Киев, под руководством Мирчи Луческу

Определился очередной спарринг-партнер житомирского ФК "Полесье" в рамках игровой программы подготовки к новому сезону в первой лиге.
12-го августа "желто-зеленые" сыграют товарищеский матч против одного из лидеров Высшей лиги Украины - ФК "Динамо" (Киев), под руководством Мирчи Луческу. О времени начала матча сообщат позже.
Стоит отметить, что недавно экс-капитан житомирского ФК "Полесье" Евгений Немтинов подписал контракт с перволиговым "Агробизнесом". Ранее в "Агробизнес" перешел и вратарь "желто-зеленых" Олег Мозиль.
Напомним, что 7-го августа подопечные Мирчи Луческу провели свой первый спарринг - против ровенского "Вереса", в котором одержали победу (3: 0) благодаря голам Дуелунда, Супряги и Де Пены.
Напомним, в июле прошлого года житомирский ФК «Полесье» обыграло «Динамо» Киев
в товарищеском матче.