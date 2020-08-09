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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Август » 9 » 19:43:23

ФК «Полесье» проверит силу «Динамо» Киев, под руководством Мирчи Луческу

Сегодня, 19:52:23 358 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФК «Полесье» проверит силу «Динамо» Киев, под руководством Мирчи Луческу

 Определился очередной спарринг-партнер житомирского ФК "Полесье" в рамках игровой программы подготовки к новому сезону в первой лиге.

12-го августа "желто-зеленые" сыграют товарищеский матч против одного из лидеров Высшей лиги Украины - ФК "Динамо" (Киев), под руководством Мирчи Луческу. О времени начала матча сообщат позже.

Стоит отметить, что недавно экс-капитан житомирского ФК "Полесье" Евгений Немтинов подписал контракт с перволиговым "Агробизнесом". Ранее в "Агробизнес" перешел и вратарь "желто-зеленых" Олег Мозиль.

Напомним, что 7-го августа подопечные Мирчи Луческу провели свой первый спарринг - против ровенского "Вереса", в котором одержали победу (3: 0) благодаря голам Дуелунда, Супряги и Де Пены.

Напомним, в июле прошлого года житомирский ФК «Полесье» обыграло «Динамо» Киев в товарищеском матче.
Тэги: Динамо Киев, футбол, ФК Полесье
Комментариев: 1
Fedya
1 jose (Fedya)   • 20:29:10, Сегодня [Материал]
0

Двое игроков первой команды "Динамо" Киев инфицированы COVID-19, изолированы и пройдут двухнедельный карантин. Всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавиру, результаты оказались негативными.
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