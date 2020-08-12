В Житомире водитель маршрутки не справился с управлением и протаранил столб

В Житомире на улице Покровской, перед парком «Крошенский», утром 12 августа маршрутка въехала в электроопору.
Об этом сообщает издание Житомир инфо
со ссылкой на свидетелей происшествия.
«На Покровской в Житомире, не доезжая к парку «Крошенский», маршрутка №110 въехала в электроопору»
, - отметил житомирянин.
В патрульной полиции информацию о ДТП подтвердили.
«В 06.20 было дорожно-транспортное происшествие. Водитель маршрутного транспортного средства не справился с управлением и совершил наезд на электроопору», - отметил пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
не считая кучи опозданий из-за остановки троллейбусов...