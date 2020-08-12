Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 12.08.2020    16:28:38
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 12 » 10:02:49

В Житомире водитель маршрутки не справился с управлением и протаранил столб

Сегодня, 10:18:49 1224 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире водитель маршрутки не справился с управлением и протаранил столб

 В Житомире на улице Покровской, перед парком «Крошенский», утром 12 августа маршрутка въехала в электроопору.

Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на свидетелей происшествия.

«На Покровской в ​​Житомире, не доезжая к парку «Крошенский», маршрутка №110 въехала в электроопору», - отметил житомирянин.

В патрульной полиции информацию о ДТП подтвердили.
 

«В 06.20 было дорожно-транспортное происшествие. Водитель маршрутного транспортного средства не справился с управлением и совершил наезд на электроопору», - отметил пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.


В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Тэги: Житомир, маршрутка, дтп
Комментариев: 1
briz
1 aleks (briz)   • 13:29:01, Сегодня [Материал]
0

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
не считая кучи опозданий из-за остановки троллейбусов...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus