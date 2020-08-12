В житомирской многоэтажке отключили лифт. Жители говорят, что это месть директора «ВЖРЕП»

"Коммунальная мафия в лице Светланы Пивоваровой "взяла в заложники" жителей новосозданного ОСМД. Люди по Киевской, 53 самоорганизовались и создали ОСМД. Но в день, когда об этом узнала управляющая компания КП "ВЖРЕП №8"отключили все лифты. Человек с инвалидностью, который до отключения спустился во двор, подняться в квартиру уже не смог. Пришлось поднимать всем двором на руках. Мамочки с колясками, пожилые люди, все жители просто в шоке", - сообщила Елена Кучерук.

"Мы решили обратиться к Сергею Ивановичу, чтобы он решил этот вопрос на городском уровне, потому что других методов борьбы у нас нет. Он пригласил сегодня на 12:00 будущего председателя ОСМД нашего дома и лифтовую компанию, чтобы решить этот вопрос компромиссом. В частности, предложили сегодня включить лифт, ОСМД должен подписать договор с лифтовой компанией, но это будет достаточно проблематично, потому что за август мы платим еще КП ВЖРЕП, ОСМД еще не получает средств на свой счет. Посмотрим, что там будет", - рассказала владелица квартиры в доме на Киевской, 53.