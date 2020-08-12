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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 12 » 13:08:00

В житомирской многоэтажке отключили лифт. Жители говорят, что это месть директора «ВЖРЕП»

Сегодня, 13:39:08 849 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирской многоэтажке отключили лифт. Жители говорят, что это месть директора «ВЖРЕП»

 12 августа в городской совет пришли возмущенные житомиряне с жалобами на директора КП "ВЖРЕП" №8 Светлану Пивоварову. По словам горожан, в их доме по улице Киевской, 53 отключили лифт. А все потому, что жители решили создать ОСМД.

Об инциденте в соцсети написала житомирянка Елена Кучерук.
 

"Коммунальная мафия в лице Светланы Пивоваровой "взяла в заложники" жителей новосозданного ОСМД. Люди по Киевской, 53 самоорганизовались и создали ОСМД. Но в день, когда об этом узнала управляющая компания КП "ВЖРЕП №8"отключили все лифты. Человек с инвалидностью, который до отключения спустился во двор, подняться в квартиру уже не смог. Пришлось поднимать всем двором на руках. Мамочки с колясками, пожилые люди, все жители просто в шоке", - сообщила Елена Кучерук.


По информации Times.zt, возмущенным житомирянам удалось встретиться с городским головой.
 

"Мы решили обратиться к Сергею Ивановичу, чтобы он решил этот вопрос на городском уровне, потому что других методов борьбы у нас нет. Он пригласил сегодня на 12:00 будущего председателя ОСМД нашего дома и лифтовую компанию, чтобы решить этот вопрос компромиссом. В частности, предложили сегодня включить лифт, ОСМД должен подписать договор с лифтовой компанией, но это будет достаточно проблематично, потому что за август мы платим еще КП ВЖРЕП, ОСМД еще не получает средств на свой счет. Посмотрим, что там будет", - рассказала владелица квартиры в доме на Киевской, 53.


Решать этот вопрос городской голова решил без посторонних и без СМИ.





ФОТО: Times.zt
Тэги: ОСМД, Пивоварова, Житомир, Лифт
Комментариев: 3
CPTN
1 AntiHype (CPTN)   • 14:15:43, Сегодня [Материал]
0

Эту особь нужно было выгнать еще 8 лет назад.
Marine
2 Руслана (Marine)   • 16:05:21, Сегодня [Материал]
0

О да! Я вообще это "мировой" 8 ЖЕК. Они прекрасно только деньги берут. Сантехников нету, электриков нету. Когда нужно справка, за нее нужно платить. Хуже ЖЕКа в мире нету!!!
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:23:51, Сегодня [Материал]
0

Охотно верю. Стиль руководства Пивоваровой переняли и ее сотрудники. Так одной особи в ЖЭКе не понравилось, как я подписал договор с Водоканалом и она просто выкинула его за двери. Так что хамство, наглость и тупость - это "визитная карточка" 8-го ЖЭКа.
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