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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 14 » 09:25:29

В Житомире аварийный путепровод по ночам загружен транзитными фурами: полиция не реагирует. ВИДЕО

Сегодня, 09:32:12 742 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире аварийный путепровод по ночам загружен транзитными фурами: полиция не реагирует. ВИДЕО

 Аварийный путепровод, находящийся на Киевском шоссе в Житомире, в последние недели перезагружен крупногабаритными фурами, которые едут через город. Из-за этого он постоянно вибрирует и может разрушиться.

По словам представителя городской комиссии по безопасности движения Романа Кравчука, трафик грузовых автомобилей через путепровод особенно возрастает ночью.
 

"Вчера вечером я возвращался домой и заметил на мосту около часа ночи большое скопление грузовых автомобилей. Я так понимаю, что движение происходило через проспект Независимости в направлении Киева и наоборот. Мост этот аварийный длительное время. Я обращался в полицию на линию "102". Мое обращение приняли, но так никто и не отреагировал. Думаю, на ближайшем заседании комиссии поставить вопрос об установлении здесь дополнительных дорожных знаков", - рассказал Роман Кравчук в комментарии "Суспільне Житомир".




Пресс-офицер патрульной полиции в области Игорь Иванюк рассказал, что количество транзитных автомобилей через этот мост действительно выросло из-за ремонта северной объездной вокруг Житомира.
 

"Грузовые автомобили движутся по Киевскому шоссе и переезжают через мост. Перед автовокзалом поворачивают направо и двигаются по проспекту Независимости. Если грузовики едут в центр, конечно, инспекторы патрульной полиции реагируют на это, останавливают водителей. Если едут транзитом через Житомир по проспекту Независимости, то мы не останавливаем. Там нет никаких ограничительных дорожных знаков", - отметил Иванюк.


Знаки перед путепроводом


Путепровод был построен в 1957 году. Последний раз его реконструировали 50 лет назад.
 

"По проектной документации, мост был рассчитан на нагрузку 18 тонн и автомобилей до 30 тонн. Сегодня здесь движутся автомобили, грузоподъемностью 40-50 тонн. Благодаря тому, что балки конструкции моста построены с двойным запасом, мост еще не развалился и до сих пор стоит. Полностью рабочая арматура и бетон разрушены. Опоры моста имеют продольные и поперечные трещины. Этот мост требует немедленной реконструкции. 2 года назад разработали проект на реконструкцию путепровода на сумму 283 млн грн. Но на сегодня эту проектную документацию нужно переделать", - рассказал инженер коммунального предприятия "Эксплуатация искусственных сооружений" Витольд Тржцяк.


Сюжет UA: Житомир
Тэги: путепровод. грузовики, мост, Житомир
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 09:53:11, Сегодня [Материал]
0

ждём занимательного рассказа, как фурам ехать на Любар через Дружбу....
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