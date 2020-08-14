В Житомире аварийный путепровод по ночам загружен транзитными фурами: полиция не реагирует. ВИДЕО

"Вчера вечером я возвращался домой и заметил на мосту около часа ночи большое скопление грузовых автомобилей. Я так понимаю, что движение происходило через проспект Независимости в направлении Киева и наоборот. Мост этот аварийный длительное время. Я обращался в полицию на линию "102". Мое обращение приняли, но так никто и не отреагировал. Думаю, на ближайшем заседании комиссии поставить вопрос об установлении здесь дополнительных дорожных знаков", - рассказал Роман Кравчук в комментарии "Суспільне Житомир".
"Грузовые автомобили движутся по Киевскому шоссе и переезжают через мост. Перед автовокзалом поворачивают направо и двигаются по проспекту Независимости. Если грузовики едут в центр, конечно, инспекторы патрульной полиции реагируют на это, останавливают водителей. Если едут транзитом через Житомир по проспекту Независимости, то мы не останавливаем. Там нет никаких ограничительных дорожных знаков", - отметил Иванюк.
"По проектной документации, мост был рассчитан на нагрузку 18 тонн и автомобилей до 30 тонн. Сегодня здесь движутся автомобили, грузоподъемностью 40-50 тонн. Благодаря тому, что балки конструкции моста построены с двойным запасом, мост еще не развалился и до сих пор стоит. Полностью рабочая арматура и бетон разрушены. Опоры моста имеют продольные и поперечные трещины. Этот мост требует немедленной реконструкции. 2 года назад разработали проект на реконструкцию путепровода на сумму 283 млн грн. Но на сегодня эту проектную документацию нужно переделать", - рассказал инженер коммунального предприятия "Эксплуатация искусственных сооружений" Витольд Тржцяк.