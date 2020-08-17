В житомирском обществе охотников обнаружили вольер, в котором незаконно держали диких животных

Экологи проверили в Житомирской области "Украинское общество охотников и рыболовов" и обнаружили вольер, в котором незаконно содержались дикие животные. Об этом в Facebook сообщает Государственная экологическая инспекция Украины
.
"Государственная экологическая инспекция, проведя еще в июне внеплановую проверку ООО "УООР" в Житомирской области, обнаружила вольер с животными, площадью 29 га. В нем содержались 5 оленей благородных, 8 оленей пятнистых, 17 муфлонов и 5 ланей", - говорится в сообщении.
По информации экологов, у общества отсутствовали документы, которые бы подтверждали приобретение животных в частную собственность.
На днях Богунский районный суд Житомира постановил, что ООО "УООР" должно уплатить штраф за незаконное содержание животных, а олени, лани и муфлоны будут конфискованы.
"Надеемся, что у животных вскоре появятся владельцы, которые обеспечат для животных достойные условия жизни"
, - добавили экологи.