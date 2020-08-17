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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 17 » 16:27:02

В житомирском обществе охотников обнаружили вольер, в котором незаконно держали диких животных

Вчера, 16:38:02 661 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском обществе охотников обнаружили вольер, в котором незаконно держали диких животных

 Экологи проверили в Житомирской области "Украинское общество охотников и рыболовов" и обнаружили вольер, в котором незаконно содержались дикие животные. Об этом в Facebook сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.
 

"Государственная экологическая инспекция, проведя еще в июне внеплановую проверку ООО "УООР" в Житомирской области, обнаружила вольер с животными, площадью 29 га. В нем содержались 5 оленей благородных, 8 оленей пятнистых, 17 муфлонов и 5 ланей", - говорится в сообщении.


По информации экологов, у общества отсутствовали документы, которые бы подтверждали приобретение животных в частную собственность.

На днях Богунский районный суд Житомира постановил, что ООО "УООР" должно уплатить штраф за незаконное содержание животных, а олени, лани и муфлоны будут конфискованы.

"Надеемся, что у животных вскоре появятся владельцы, которые обеспечат для животных достойные условия жизни", - добавили экологи.
Тэги: животные, Охотники, экологи, вольер
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