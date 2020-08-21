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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 21 » 16:21:57

В День государственного флага в Житомире перекроют центральную площадь и одну из улиц

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В День государственного флага в Житомире перекроют центральную площадь и одну из улиц

 23 августа в День Государственного Флага Украины на несколько часов перекроют движение транспорта по центральной площади Житомира и ул. Большой Бердичевской.

Об этом 21 августа сообщили в управлении транспорта и связи Житомирского городского совета.

"По случаю проведения мероприятий ко Дню Государственного Флага Украины, с 16.00 до 19.00 будет перекрыто движение общественного транспорта на площади Соборной и ул. Большая Бердичевская до площади имени С.П. Королёва (памятный знак Героям Небесной Сотни)", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 и 24 августа в Житомире состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины Независимости Украины. Программа мероприятий по ссылке.
Тэги: перекрытие улиц, Житомир, День флага
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