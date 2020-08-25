Как прошла свадьба Александра Зинченко и Влады Седан. ВИДЕО

В марте футболист сборной Украины Александр Зинченко из Радомышля (Житомирская обл) и телеведущая Влада Седан стали мужем и женой, расписавшись в Великобритании. Впрочем, само торжество состоялось накануне, 24 августа, в День независимости Украины.
Вместе с парой праздничный миг разделили приглашенные гости, среди которых были всем известные украинцы. Поздравить молодоженов пришли партнеры Александра по сборной страны, наставник команды Андрей Шевченко, президент УАФ Андрей Павелко и другие.
«Это точно самый счастливый день в моей жизни. Он запомнился искренними слезами моего мужа. И эти слезы говорят намного больше, чем слова и даже поступки. В этот момент я в который раз убедилась, что это мой человек», – сказала Влада Седан.
«Слезы? Это, наверное, какая-то защитная реакция, которую ты никогда не объяснишь и не опишешь. Это исходит изнутри, от сердца», – отметил Александр Зинченко в разговоре с журналистами программы Футбол NEWS, которые также посетили праздник.