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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Август » 25 » 18:29:19

Как прошла свадьба Александра Зинченко и Влады Седан. ВИДЕО

Вчера, 18:43:23 1314 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как прошла свадьба Александра Зинченко и Влады Седан. ВИДЕО

 В марте футболист сборной Украины Александр Зинченко из Радомышля (Житомирская обл) и телеведущая Влада Седан стали мужем и женой, расписавшись в Великобритании. Впрочем, само торжество состоялось накануне, 24 августа, в День независимости Украины.

Вместе с парой праздничный миг разделили приглашенные гости, среди которых были всем известные украинцы. Поздравить молодоженов пришли партнеры Александра по сборной страны, наставник команды Андрей Шевченко, президент УАФ Андрей Павелко и другие.

«Это точно самый счастливый день в моей жизни. Он запомнился искренними слезами моего мужа. И эти слезы говорят намного больше, чем слова и даже поступки. В этот момент я в который раз убедилась, что это мой человек», – сказала Влада Седан.

«Слезы? Это, наверное, какая-то защитная реакция, которую ты никогда не объяснишь и не опишешь. Это исходит изнутри, от сердца», – отметил Александр Зинченко в разговоре с журналистами программы Футбол NEWS, которые также посетили праздник.

 

 

Фото жениха еще днем опубликовала Влада Седан

Какой крутой жених (с) Влада Седан
 
 
Комментариев: 4
nvvetal
1 Ololo (nvvetal)   • 19:22:26, Вчера [Материал]
+1

ШТО ЄТО?
melan
2 melan (melan)   • 19:55:13, Вчера [Материал]
0

красавчики!!!
google
3 Гугиль (google)   • 20:06:43, Вчера [Материал]
+4

Лада Седан - Баклажан )
ToniGRIM
4 Антон (ToniGRIM)   • 20:42:28, Вчера [Материал]
+3

Кто это и зачем это тут?
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