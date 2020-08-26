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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 26 » 10:40:16

В Житомире начали капремонт еще одного участка Большой Бердичевской

Сегодня, 10:51:16 700 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начали капремонт еще одного участка Большой Бердичевской

 В Житомире начат капитальный ремонт еще одного участка улицы Большой Бердичевской. С 25 августа работы проводят на участке от ул. Довженко до ул. Жуйко.

"На период проведения капитального ремонта будет затруднено движение транспорта на указанном участке ул. Большая Бердичевская", - отмечают в мэрии.

Капремонтом занимается ООО "Міттел", стоимость работ - 22 млн 644 тыс. 64 грн 62 коп. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.

ООО "Міттел" (до 2 апреля 2020 фирма называлась ООО "БК" ЕСЮ Україна") зарегистрировано в Киеве по улице Юрия Ильенко, 83-д. Специализируется фирма на строительстве жилых и нежилых зданий, уставный капитал - 1 тыс. грн. Владельцем фирмы является Вахнин Евгений Николаевич.

Напомним, ранее тендер на ремонт Большой Бердичевской дважды выигрывало ЧП "Автомагистраль".
Тэги: ремонт дорог, Житомир
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:12:50, Сегодня [Материал]
0

Коммуникации, ливнёвки?
garold
2 Кonstantin (garold)   • 12:26:56, Сегодня [Материал]
+1

Не смешите,это дорого где они ещё 20 млн на это возьмут,да и кто её увидит,она же по землёй)))А здесь всё для картинки было,стало...
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