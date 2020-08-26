В Житомире начали капремонт еще одного участка Большой Бердичевской

В Житомире начат капитальный ремонт еще одного участка улицы Большой Бердичевской. С 25 августа работы проводят на участке от ул. Довженко до ул. Жуйко.
"На период проведения капитального ремонта будет затруднено движение транспорта на указанном участке ул. Большая Бердичевская"
, - отмечают в мэрии.
Капремонтом занимается ООО "Міттел"
, стоимость работ - 22 млн 644 тыс. 64 грн 62 коп. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
ООО "Міттел" (до 2 апреля 2020 фирма называлась ООО "БК" ЕСЮ Україна") зарегистрировано в Киеве по улице Юрия Ильенко, 83-д. Специализируется фирма на строительстве жилых и нежилых зданий, уставный капитал - 1 тыс. грн. Владельцем фирмы является Вахнин Евгений Николаевич.
Напомним, ранее тендер на ремонт Большой Бердичевской дважды выигрывало ЧП "Автомагистраль"
.