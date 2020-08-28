Філатов: Асоціація міст України наполягає на зустрічі мерів із президентом і припиненні тиску силовиків на муніципалітети

"Йде наступ на права місцевого самоврядування. Асоціація міст України - аполітична організація, проте наша позиція консолідована. Правління Асоціації міст України наполягатиме на зустрічі з президентом, який жодного разу за час своєї каденції не зустрічався з лідерами місцевого самоврядування. У разі, якщо президент України відмовиться, ми підемо за прикладом деяких наших колег - ми вимагатимемо зустрічі з ним шляхом акцій прямої дії", - заявив мер Дніпра Борис Філатов за підсумками позачергового засідання правління Асоціації міст України, до складу якої входять понад 900 представників місцевого самоврядування по всій країні, - передає видання Цензор.нет
Водночас, всередині Асоціації зміцнять юридичну службу. "Ми не збираємося заохочувати злодіїв і корупціонерів. Але зараз усе місцеве самоврядування цинічно і безсовісно вимазують у бруд, на кожного інспіровано десятки кримінальних справ - із цим ми будемо боротися правовим способом", - додав Філатов. За його словами, всі ініціативи Асоціації міст України будуть широко висвітлюватися в ЗМІ.
При цьому, представники місцевого самоврядування вимагають відкликання законопроєкту "слуг народу", який блокує голосування за земельні комунальні питання не менш як двома третинами голосів. Замість цього необхідно внести зміни в закон про місцеве самоврядування, які зафіксують правило загальної відставки для мерів і депутатських корпусів у разі відсторонення або розпуску місцевих рад.
В Асоціації також закликають центральну владу припинити вибудовування корупційних схем з органами державного архітектурного контролю - намагаючись перепідпорядкувати їх чиновникам центральної влади.