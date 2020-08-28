Філатов: Асоціація міст України наполягає на зустрічі мерів із президентом і припиненні тиску силовиків на муніципалітети

"Йде наступ на права місцевого самоврядування. Асоціація міст України - аполітична організація, проте наша позиція консолідована. Правління Асоціації міст України наполягатиме на зустрічі з президентом, який жодного разу за час своєї каденції не зустрічався з лідерами місцевого самоврядування. У разі, якщо президент України відмовиться, ми підемо за прикладом деяких наших колег - ми вимагатимемо зустрічі з ним шляхом акцій прямої дії", - заявив мер Дніпра Борис Філатов за підсумками позачергового засідання правління Асоціації міст України, до складу якої входять понад 900 представників місцевого самоврядування по всій країні, - передає видання Цензор.нет





"Центральна влада веде брудну виборчу кампанію проти діючих лідерів місцевого самоврядування. Крім масової фальсифікації кримінальних справ на місцеві ради по всій країні, територіальним громадам не погоджують кредитні ресурси на закінчення будівництв, рахунків підприємств, відповідальних за підготовку міст до опалювального сезону, заарештовують. При цьому такі дії правлячої партії б'ють насамперед по людях, а не по діючих мерах, які мають високі рейтинги, - стверджує мер Дніпра Борис Філатов.



Водночас, всередині Асоціації зміцнять юридичну службу. "Ми не збираємося заохочувати злодіїв і корупціонерів. Але зараз усе місцеве самоврядування цинічно і безсовісно вимазують у бруд, на кожного інспіровано десятки кримінальних справ - із цим ми будемо боротися правовим способом", - додав Філатов. За його словами, всі ініціативи Асоціації міст України будуть широко висвітлюватися в ЗМІ.

При цьому, представники місцевого самоврядування вимагають відкликання законопроєкту "слуг народу", який блокує голосування за земельні комунальні питання не менш як двома третинами голосів. Замість цього необхідно внести зміни в закон про місцеве самоврядування, які зафіксують правило загальної відставки для мерів і депутатських корпусів у разі відсторонення або розпуску місцевих рад.

В Асоціації також закликають центральну владу припинити вибудовування корупційних схем з органами державного архітектурного контролю - намагаючись перепідпорядкувати їх чиновникам центральної влади.