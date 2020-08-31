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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 31 » 13:42:25

Харьковчанин провернул на Житомирщине аферу с недвижимостью: убытки более 12 млн грн

Сегодня, 14:02:25 453 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Харьковчанин провернул на Житомирщине аферу с недвижимостью: убытки более 12 млн грн

 На Житомирщине раскрыли аферу с недвижимостью: преступная группа по поддельным документам зарегистрировала на себя квартиры и имущественные комплексы компаний, находящихся в процессе ликвидации, а затем продала. Убытки оценивают в более 12 млн гривен.

По информация прокуратуры Житомирской области, возглавил группу житель Харькова, который подключил еще трех человек из Житомирщины, в том числе госрегистратора.
 

"В течение мая 2017 года члены преступной группы зарегистрировали фиктивные юридические лица под названиями, схожими с названиями реальных предприятий, подделали документы и на их основании зарегистрировали на одного из соучастников право собственности на имущественные комплексы компаний, которые находились в процессе ликвидации, и две квартиры в городе Житомире, принадлежавших одному из обществ", - сообщает ведомство.


Провернув указанную преступную схему, фигуранты дела внесли указанное имущество в уставные капиталы созданных ими субъектов хозяйствования и продали. В результате незаконных сделок обществу и акционерным компаниям причинен ущерб в крупных размерах - на сумму более 12,6 млн грн.

28 и 29 августа 2020 года четырем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, связанных с присвоением и легализацией имущества.

"Организатора группы подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины, трех его сообщников - по ч. 3 ст . 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины", - отмечает прокуратура.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.
Тэги: преступная группа, Недвижимость, афера
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