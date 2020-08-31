Харьковчанин провернул на Житомирщине аферу с недвижимостью: убытки более 12 млн грн

"В течение мая 2017 года члены преступной группы зарегистрировали фиктивные юридические лица под названиями, схожими с названиями реальных предприятий, подделали документы и на их основании зарегистрировали на одного из соучастников право собственности на имущественные комплексы компаний, которые находились в процессе ликвидации, и две квартиры в городе Житомире, принадлежавших одному из обществ", - сообщает ведомство.