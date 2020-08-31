Харьковчанин провернул на Житомирщине аферу с недвижимостью: убытки более 12 млн грн

На Житомирщине раскрыли аферу с недвижимостью: преступная группа по поддельным документам зарегистрировала на себя квартиры и имущественные комплексы компаний, находящихся в процессе ликвидации, а затем продала. Убытки оценивают в более 12 млн гривен.
По информация прокуратуры Житомирской области
, возглавил группу житель Харькова, который подключил еще трех человек из Житомирщины, в том числе госрегистратора.
"В течение мая 2017 года члены преступной группы зарегистрировали фиктивные юридические лица под названиями, схожими с названиями реальных предприятий, подделали документы и на их основании зарегистрировали на одного из соучастников право собственности на имущественные комплексы компаний, которые находились в процессе ликвидации, и две квартиры в городе Житомире, принадлежавших одному из обществ", - сообщает ведомство.
Провернув указанную преступную схему, фигуранты дела внесли указанное имущество в уставные капиталы созданных ими субъектов хозяйствования и продали. В результате незаконных сделок обществу и акционерным компаниям причинен ущерб в крупных размерах - на сумму более 12,6 млн грн.
28 и 29 августа 2020 года четырем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, связанных с присвоением и легализацией имущества.
"Организатора группы подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины, трех его сообщников - по ч. 3 ст . 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины"
, - отмечает прокуратура.
Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.