Полиция разыскивает в Житомире водителя Nissan Leaf, который сбил женщину и скрылся

В Житомире полиция разыскивает водителя автомобиля Nissan Leaf, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Как рассказали "Журналу Житомира
" в полиции, инцидент произошел во дворе дома по улице Хлебной.
"Предварительно, водитель автомобиля Nissan Leaf, двигаясь во дворе дома по улице Хлебной, совершил наезд на пешехода. Водитель скрылся с места происшествия"
, - информируют правоохранители.
В результате ДТП женщина получила травму ноги и была доставлена в медицинское учреждение.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, разыскивают автомобиль и устанавливают личность водителя-беглеца.