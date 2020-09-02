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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 2 » 11:16:47

Полиция разыскивает в Житомире водителя Nissan Leaf, который сбил женщину и скрылся

Сегодня, 11:36:47 939 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция разыскивает в Житомире водителя Nissan Leaf, который сбил женщину и скрылся

 В Житомире полиция разыскивает водителя автомобиля Nissan Leaf, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Как рассказали "Журналу Житомира" в полиции, инцидент произошел во дворе дома по улице Хлебной.

"Предварительно, водитель автомобиля Nissan Leaf, двигаясь во дворе дома по улице Хлебной, совершил наезд на пешехода. Водитель скрылся с места происшествия", - информируют правоохранители.

В результате ДТП женщина получила травму ноги и была доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, разыскивают автомобиль и устанавливают личность водителя-беглеца.
Тэги: розыск, Житомир, дтп
Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 11:59:22, Сегодня [Материал]
0

цікаво, якщо не користуватись поворотниками?, скільки можна заощадити км?)
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