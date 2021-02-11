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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 11 » 12:02:25

Совершил ДТП и скрылся: в Житомире разыскивают красный ВАЗ

Сегодня, 12:25:25 895 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Совершил ДТП и скрылся: в Житомире разыскивают красный ВАЗ

 Правоохранители просят жителей Житомира помощи в поиске красного ВАЗ 2106, водитель которого неделю назад совершил ДТП на Богунии.

Об этом "ЖЖ" сообщила патрульная полиции Житомирской области.

"Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Житомирской области разыскивает автомобиль ВАЗ 2106 номерной знак 195-79 ВІ, который подозревается в совершении ДТП, которое произошло 4 февраля 2021 года на улице ДОС 1/304", – говорят в полиции.

Граждан, имеющих любую информацию о данном дорожно-транспортном происшествии или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, просят сообщать по телефону 102.
Тэги: Житомир, розыск, дтп
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