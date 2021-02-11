Совершил ДТП и скрылся: в Житомире разыскивают красный ВАЗ

Правоохранители просят жителей Житомира помощи в поиске красного ВАЗ 2106, водитель которого неделю назад совершил ДТП на Богунии.
Об этом "ЖЖ
" сообщила патрульная полиции Житомирской области.
"Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Житомирской области разыскивает автомобиль ВАЗ 2106 номерной знак 195-79 ВІ, который подозревается в совершении ДТП, которое произошло 4 февраля 2021 года на улице ДОС 1/304"
, – говорят в полиции.
Граждан, имеющих любую информацию о данном дорожно-транспортном происшествии или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, просят сообщать по телефону 102.