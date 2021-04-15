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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 15 » 11:55:02

Развалил забор и скрылся: в Житомире разыскивают водителя легковушки. ВИДЕО

Вчера, 11:58:02 1045 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Развалил забор и скрылся: в Житомире разыскивают водителя легковушки. ВИДЕО

 В Житомире правоохранители разыскивают водителя легковушки, который на Крошне въехал в забор частного дома и скрылся с места ДТП.

Как рассказали "Журналу Житомира" в патрульной полиции, инцидент произошел 13 апреля на улице Крошенской.

"Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Житомирской области разыскивает автомобиль, который подозревается в совершении ДТП, которое произошло 13 апреля 2021 года на улице Крошенская", - информирует полиция.



Правоохранители обращаются с просьбой к житомирянам, которые имеют любую информацию о данном дорожно-транспортном происшествии или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, сообщать по телефону 102.
Тэги: розыск, дтп, Житомир
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