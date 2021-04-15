Развалил забор и скрылся: в Житомире разыскивают водителя легковушки. ВИДЕО

В Житомире правоохранители разыскивают водителя легковушки, который на Крошне въехал в забор частного дома и скрылся с места ДТП.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в патрульной полиции, инцидент произошел 13 апреля на улице Крошенской.
"Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Житомирской области разыскивает автомобиль, который подозревается в совершении ДТП, которое произошло 13 апреля 2021 года на улице Крошенская"
, - информирует полиция.
Правоохранители обращаются с просьбой к житомирянам, которые имеют любую информацию о данном дорожно-транспортном происшествии или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, сообщать по телефону 102.