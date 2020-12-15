Протаранил несколько машин и сбежал. В Житомире полиция ищет виновника ДТП. ВИДЕО

"У участников дорожно-транспортного происшествия отобраны объяснения, закрашена схему ДТП и переданы материалы в отдел розыска и обработки ДТП, нашего управления. В дальнейшем эта информация будет внесена в базу, а автомобиль, который по признакам находился на месте происшествия и оставил это место, будут внесены в базу для того, чтобы его найти, установить личность водителя, и привлечь к административной ответственности", - отметил пресс-офицер патрульной полиции.