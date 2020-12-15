Протаранил несколько машин и сбежал. В Житомире полиция ищет виновника ДТП. ВИДЕО

В Житомире разыскивают водителя машины, который протаранил несколько авто и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на днях возле жилого дома по ул. Охримова гора.
Больше всего пострадала машина Сергея Кудрякова. Житомирянин рассказывает, что поставил свой автомобиль возле дома, не успев подняться к квартире, услышал грохот и скрежет железа. Спустившись на улицу, мужчина обнаружил свой автомобиль в 20 метрах от места парковки, к тому же разбитым.
"На шум выбежали соседи. Их машины тоже зацепило. А машину Сергея нашли в 20 метрах в соседском заборе. Виновник ДТП с места происшествия скрылся", - информирует СК1.
На месте происшествия виновник оставил оторванный логотип Volvo. Полицейские составили схему ДТП и отобрали объяснения у свидетелей.
"У участников дорожно-транспортного происшествия отобраны объяснения, закрашена схему ДТП и переданы материалы в отдел розыска и обработки ДТП, нашего управления. В дальнейшем эта информация будет внесена в базу, а автомобиль, который по признакам находился на месте происшествия и оставил это место, будут внесены в базу для того, чтобы его найти, установить личность водителя, и привлечь к административной ответственности", - отметил пресс-офицер патрульной полиции.