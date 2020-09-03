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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 3 » 10:37:43

Суд вернул Житомиру 20 га земли в промышленной зоне

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Суд вернул Житомиру 20 га земли в промышленной зоне

 Во владение громады города Житомира возвращен земельный участок площадью 20 га. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре Житомирской области.

"В августе 2008 года горсоветом заключен с обществом договор аренды земельного участка коммунальной собственности из земель промышленности, расположенной в черте города, сроком на 5 лет. Однако, после окончания срока действия договора общество прекратило платить арендную плату за использование, а землю добровольно не вернуло", - информирует ведомство.

Местная прокуратура подала иск в суд, чтобы вернуть земельный участок.
 

"В рамках осуществления представительских полномочий на защиту интересов государства и территориальной громады 01.09.2020 закончено исполнительное производство о возвращении земельного участка площадью 20 га во владение громады", - добавляет прокуратура.


Как сообщалось, указанный земельный участок расположен в районе бывшего "Льнокомбината". Его стоимость составляет более 750 млн грн.
Тэги: суд, Житомир, земельный участок
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