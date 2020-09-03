ВСУ провели на Житомирщине летно-тактические учения с авиационной эскадрильей. ФОТО

"Во время активной фазы учений проработан вопрос живучести данного подразделения и его способности в кратчайшие сроки вывести самолеты из-под удара. В фазе динамического изменения обстановки отработаны вопросы обеспечения боевых действий бомбардировочной авиации во время практических действий на полигоне и приобретения способности летного состава, по выполнению посадок на автомобильный участок дороги", - информирует воздушное командование "Центр".