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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Сентябрь » 3 » 13:11:11

ВСУ провели на Житомирщине летно-тактические учения с авиационной эскадрильей. ФОТО

Сегодня, 13:15:11 183 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ВСУ провели на Житомирщине летно-тактические учения с авиационной эскадрильей. ФОТО

 В бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр", которая дислоцируется на Житомирщине, провели летно-тактические учения с авиационной эскадрильей. Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В ходе практических действий отработаны вопросы подготовки, а также выполнения боевых задач под управлением командира авиационной эскадрильи, как на земле так и в воздухе, в сложных метеоусловиях днем ​​и ночью", - говорится в сообщении.

Выполнение задач осуществлялось с нескольких аэродромов во взаимодействии с другими родами авиации.


 

"Во время активной фазы учений проработан вопрос живучести данного подразделения и его способности в кратчайшие сроки вывести самолеты из-под удара. В фазе динамического изменения обстановки отработаны вопросы обеспечения боевых действий бомбардировочной авиации во время практических действий на полигоне и приобретения способности летного состава, по выполнению посадок на автомобильный участок дороги", - информирует воздушное командование "Центр".


"По итогам, общая цель летно-тактических учений достигнута", - добавляют военные.







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