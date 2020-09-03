ВСУ провели на Житомирщине летно-тактические учения с авиационной эскадрильей. ФОТО

В бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр", которая дислоцируется на Житомирщине, провели летно-тактические учения с авиационной эскадрильей. Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ
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"В ходе практических действий отработаны вопросы подготовки, а также выполнения боевых задач под управлением командира авиационной эскадрильи, как на земле так и в воздухе, в сложных метеоусловиях днем и ночью"
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Выполнение задач осуществлялось с нескольких аэродромов во взаимодействии с другими родами авиации.
"По итогам, общая цель летно-тактических учений достигнута"
"Во время активной фазы учений проработан вопрос живучести данного подразделения и его способности в кратчайшие сроки вывести самолеты из-под удара. В фазе динамического изменения обстановки отработаны вопросы обеспечения боевых действий бомбардировочной авиации во время практических действий на полигоне и приобретения способности летного состава, по выполнению посадок на автомобильный участок дороги", - информирует воздушное командование "Центр".
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