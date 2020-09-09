В Житомире студенты обстреляли из пистолета частный дом. ВИДЕО

В Житомире студентов агротехнического колледжа подозревают в стрельбе из окон общежития по частному дому. Инцидент произошел на днях в переулке Учебном.
Как сообщает "Суспільне", житомирянка Татьяна Бурковская пришла в полицию через несколько дней после выстрелов в ее окна. По ее словам, стреляли из общежития агротехнического колледжа, находящегося рядом.
"Примерно в 19:00 во дворе моего дома я услышала выстрелы. Сначала, честно говоря, не поняла, что происходит. В 22:25 выстрелы повторились, но уже в мой дом, а именно - в окно. После этого я подошла к окну и увидела, что там разбито стекло. Потом я вышла из дома, а выстрелы продолжались. Они были из общежития №2", - рассказала женщина.
По словам Татьяны Бурковской, после того, как она написала об этом случае в соцсетях, к ней с извинениями пришел представитель агротехколеджа.
Заместитель директора Житомирского агротехнического колледжа рассказал, что студента, который вероятно стрелял в дом, отчислили.
"Студенты приехали, и только один день проучившись, пронесли с собой этот пистолет. Он, кстати, не запрещен и продается в свободном доступе. Где они его взяли - пусть выясняют органы. Родители, которые приезжали, отрицают то, что это их оружие. Мы дали этим действиям надлежащую оценку, студент исключен из колледжа. Другой студент, который с этого пистолета произвел выстрелы неизвестно в каком направлении - выселен из общежития. Далее этих студентов будут вызывать в правоохранительные органы", - сообщил Петр Иванцов.
Полиция установила виновных лиц и сейчас идет следствие.
"В настоящее время материалы находятся в отделе ювенальной превенции. Обращение, с которым женщина сегодня обратилась, также будет зарегистрировано и присоединено к тем материалам. Там уже есть предварительно установленные лица, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности", - отметил старший инспектор городского отдела полиции Александр Герасимчук.
І ніколи нікому до того діла не було.