В Житомире студенты обстреляли из пистолета частный дом. ВИДЕО

"Примерно в 19:00 во дворе моего дома я услышала выстрелы. Сначала, честно говоря, не поняла, что происходит. В 22:25 выстрелы повторились, но уже в мой дом, а именно - в окно. После этого я подошла к окну и увидела, что там разбито стекло. Потом я вышла из дома, а выстрелы продолжались. Они были из общежития №2", - рассказала женщина.

"Студенты приехали, и только один день проучившись, пронесли с собой этот пистолет. Он, кстати, не запрещен и продается в свободном доступе. Где они его взяли - пусть выясняют органы. Родители, которые приезжали, отрицают то, что это их оружие. Мы дали этим действиям надлежащую оценку, студент исключен из колледжа. Другой студент, который с этого пистолета произвел выстрелы неизвестно в каком направлении - выселен из общежития. Далее этих студентов будут вызывать в правоохранительные органы", - сообщил Петр Иванцов.