Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 09.09.2020    19:49:37
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 9 » 13:52:34

В Житомире студенты обстреляли из пистолета частный дом. ВИДЕО

Сегодня, 14:08:34 1222 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире студенты обстреляли из пистолета частный дом. ВИДЕО

 В Житомире студентов агротехнического колледжа подозревают в стрельбе из окон общежития по частному дому. Инцидент произошел на днях в переулке Учебном.

Как сообщает "Суспільне", житомирянка Татьяна Бурковская пришла в полицию через несколько дней после выстрелов в ее окна. По ее словам, стреляли из общежития агротехнического колледжа, находящегося рядом.
 

"Примерно в 19:00 во дворе моего дома я услышала выстрелы. Сначала, честно говоря, не поняла, что происходит. В 22:25 выстрелы повторились, но уже в мой дом, а именно - в окно. После этого я подошла к окну и увидела, что там разбито стекло. Потом я вышла из дома, а выстрелы продолжались. Они были из общежития №2", - рассказала женщина.


По словам Татьяны Бурковской, после того, как она написала об этом случае в соцсетях, к ней с извинениями пришел представитель агротехколеджа.

Заместитель директора Житомирского агротехнического колледжа рассказал, что студента, который вероятно стрелял в дом, отчислили.
 

"Студенты приехали, и только один день проучившись, пронесли с собой этот пистолет. Он, кстати, не запрещен и продается в свободном доступе. Где они его взяли - пусть выясняют органы. Родители, которые приезжали, отрицают то, что это их оружие. Мы дали этим действиям надлежащую оценку, студент исключен из колледжа. Другой студент, который с этого пистолета произвел выстрелы неизвестно в каком направлении - выселен из общежития. Далее этих студентов будут вызывать в правоохранительные органы", - сообщил Петр Иванцов.


Полиция установила виновных лиц и сейчас идет следствие.

"В настоящее время материалы находятся в отделе ювенальной превенции. Обращение, с которым женщина сегодня обратилась, также будет зарегистрировано и присоединено к тем материалам. Там уже есть предварительно установленные лица, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности", - отметил старший инспектор городского отдела полиции Александр Герасимчук.
 
Тэги: стрельба, студенты, Житомир
Комментариев: 2
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 15:26:50, Сегодня [Материал]
+1

Оххх...ть! У часи моєї молодості та кугутня далі общаги взагалі не висовувалась! Дійти від автостанціі до общаги то для кугутів був ще той квест, я вже не кажу щоб вони десь з'явились на дискотеці чи якомусь двіжняку :) А зараз зовсім страх втратили!
november
2 Петро Иванцов (november)   • 19:38:37, Сегодня [Материал]
0

Там у гортожитках завжди біда була.
І ніколи нікому до того діла не було.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus