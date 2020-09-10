На трассе под Житомиром загорелся грузовик, перевозивший зерно: груз удалось спасти. ФОТО

На автодороге в Житомирском районе загорелся грузовик, перевозивший зерно. Инцидент произошел поздно вечером 9 сентября в селе Олиевка. Водитель не смог самостоятельно потушить пожар и вызвал спасателей.
"Как стало известно, во время движения грузовика у прицепа заклинило тормозные колодки, в результате чего загорелись колеса. На момент прибытия пожарных горели все 6 колес прицепа", - сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
Пожарные быстро ликвидировали пламя и не допустили распространение огня на зерно.
"В результате чрезвычайного происшествия уничтожены колеса, повреждены элементы прицепа и спасены 26 тонн зерна"
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