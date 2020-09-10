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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 10 » 11:42:04

На трассе под Житомиром загорелся грузовик, перевозивший зерно: груз удалось спасти. ФОТО

Сегодня, 12:03:04 852 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе под Житомиром загорелся грузовик, перевозивший зерно: груз удалось спасти. ФОТО

 На автодороге в Житомирском районе загорелся грузовик, перевозивший зерно. Инцидент произошел поздно вечером 9 сентября в селе Олиевка. Водитель не смог самостоятельно потушить пожар и вызвал спасателей.
 

"Как стало известно, во время движения грузовика у прицепа заклинило тормозные колодки, в результате чего загорелись колеса. На момент прибытия пожарных горели все 6 колес прицепа", - сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.


Пожарные быстро ликвидировали пламя и не допустили распространение огня на зерно.

"В результате чрезвычайного происшествия уничтожены колеса, повреждены элементы прицепа и спасены 26 тонн зерна", - информируют спасатели.



Тэги: зерно, пожар, грузовик
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