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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Сентябрь » 11 » 16:24:27

Житомирян приглашают на открытие театрального сезона для юных зрителей

Сегодня, 16:44:27 354 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян приглашают на открытие театрального сезона для юных зрителей

 12 сентября в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Кочерги состоится открытие театрального сезона для юных зрителей.

Как рассказала директор-художественный руководитель театра Наталья Ростова, театр целенаправленно ведет политику воспитания подрастающего поколения. Это проявляется не только в показе спектаклей, но и в ряде акций, которые сопровождают эти представления.

Юных зрителей и их родителей перед спектаклями приглашают к игровой развлекательной программе, целью которой является привлечь детей к миру театра, познакомить с принципами создания спектакля, его составными частями, историей, правилами поведения - и все это, конечно, в игровой форме.

В репертуаре театра 10 спектаклей-сказок, которые интересны не только детям, но и взрослым:
 
  • «Фантастическая Мэри»;
  • «Маугли»;
  • «Ход конем»;
  • «Золотой ключик или приключения Буратино»;
  • «Муха-цокотуха»;
  • «Золушка»;
  • «Три поросенка»;
  • «Алиса в стране чудес»;
  • «Путешествие с драконом»;
  • «Кошкин дом»;
  • «Аладдин».
 

12 сентября житомирян приглашают на спектакль для семейного просмотра «Фантастическая Мэри». Начало в 12.00.

В честь открытия сезона действует акция: при условии, если родители (или дедушки, или бабушки) приобретут себе билеты на спектакль - ребенку билет бесплатно. Детали по телефонам: 47-33-88, 096-325-43-60.
Тэги: театр, дети, Житомир
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