Житомирян приглашают на открытие театрального сезона для юных зрителей

12 сентября в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Кочерги состоится открытие театрального сезона для юных зрителей.
Как рассказала директор-художественный руководитель театра Наталья Ростова, театр целенаправленно ведет политику воспитания подрастающего поколения. Это проявляется не только в показе спектаклей, но и в ряде акций, которые сопровождают эти представления.
Юных зрителей и их родителей перед спектаклями приглашают к игровой развлекательной программе, целью которой является привлечь детей к миру театра, познакомить с принципами создания спектакля, его составными частями, историей, правилами поведения - и все это, конечно, в игровой форме.
В репертуаре театра 10 спектаклей-сказок, которые интересны не только детям, но и взрослым:
«Фантастическая Мэри»;
«Маугли»;
«Ход конем»;
«Золотой ключик или приключения Буратино»;
«Муха-цокотуха»;
«Золушка»;
«Три поросенка»;
«Алиса в стране чудес»;
«Путешествие с драконом»;
«Кошкин дом»;
«Аладдин».
12 сентября житомирян приглашают на спектакль для семейного просмотра «Фантастическая Мэри». Начало в 12.00.
В честь открытия сезона действует акция: при условии, если родители (или дедушки, или бабушки) приобретут себе билеты на спектакль - ребенку билет бесплатно. Детали по телефонам: 47-33-88, 096-325-43-60.