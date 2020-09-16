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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 16 » 09:49:15

В Житомире подросток выбежал на дорогу и был сбит грузовиком: момент ДТП попал на видео

Сегодня, 10:03:07 2011 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире подросток выбежал на дорогу и был сбит грузовиком: момент ДТП попал на видео

 В Житомире на проспекте Мира подросток попал под колеса грузовика. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 сентября около 19:20.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель грузовика Mercedes-Benz, 35-летний житель г. Ровно, двигаясь в направлении проспекта Независимости, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть", - информирует полиция.




Пешеход, 15-летний житомирянин, получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы.

"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия", - добавляют в полиции.

КП "Городской информационный центр" опубликовал в соцсети видео с ДТП. На кадрах видно, что парень внезапно выбежал из-за маршрутки на проезжую часть, к тому же на красный свет. У водителя фактически не было шансов избежать столкновения.

Тэги: дтп, Житомир
Комментариев: 5
Titan45
1 Виталий (Titan45)   • 10:57:12, Сегодня [Материал]
+4

Здесь явно вина мальчика, так нельзя чуть дальше был пешеходный переход.
Родители должны детям много раз говорить где нужно переходить дорогу. Хочу сказать, что водитель ещё нормально среагировал, а то удар мог бы быть и посильнее....
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 13:41:07, Сегодня [Материал]
0

Часто и родители сами переходят где попало. В целом все правильно говорите, но адаптировать нужно к реалиям. И родители должны своим детям рассказать, что не нужно стоящий автобус/троллейбус/маршрутка обходить спереди или сзади, т.к. в обоих случаях есть риск попасть под машину. Проще подождать тех пару секунд, и транспорт уедет и откроется вам полный просмотр дороги. Строить воспитание ребенка сугубо на том, что только переходить на светофор и зебру - не совсем корректно, почти все пешеходы рано или поздно нарушают эти правила, поэтому не лишним будет им знать разные ситуации, к-рые могут возникать на дороге.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:41:14, Сегодня [Материал]
+5

мальчик виноват точно, но зачем его сразу пытаться поднять ? такого нельзя делать... мало ли какая там травма
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 13:34:12, Сегодня [Материал]
+2

В стрессовых состояниях не все способны мыслить трезво.
Marine
5 Руслана (Marine)   • 13:49:35, Сегодня [Материал]
+1

В том районе все переходят дорогу как им захочется. Там давно ограждение нужно установить в целях безопасности людей.
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