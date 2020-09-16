В Житомире подросток выбежал на дорогу и был сбит грузовиком: момент ДТП попал на видео

В Житомире на проспекте Мира подросток попал под колеса грузовика. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 сентября около 19:20.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Предварительно, водитель грузовика Mercedes-Benz, 35-летний житель г. Ровно, двигаясь в направлении проспекта Независимости, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть", - информирует полиция.
Пешеход, 15-летний житомирянин, получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение областной детской больницы.
"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия"
, - добавляют в полиции.
КП "Городской информационный центр" опубликовал в соцсети видео с ДТП. На кадрах видно, что парень внезапно выбежал из-за маршрутки на проезжую часть, к тому же на красный свет. У водителя фактически не было шансов избежать столкновения.
Родители должны детям много раз говорить где нужно переходить дорогу. Хочу сказать, что водитель ещё нормально среагировал, а то удар мог бы быть и посильнее....