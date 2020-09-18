Житомир решил отметить Всемирный день туризма

«Соорганизатором данного мероприятия является Житомирский национальный агроэкологический университет. Прежде всего в этом году есть желание официально представить существующий туристический потенциал города, а именно мощные туристические агентства города, которые создадут свои отдельные локации, фотозоны для ознакомления житомирян с их возможностями, характерными особенностями въездного и выездного туризма, а также наладить с агентствами связь для дальнейшего сотрудничества», - говорит заместитель начальника управления культуры Наталья Марчук.