Житомир решил отметить Всемирный день туризма

В следующую пятницу, 25 сентября, в Житомире будут отмечать Всемирный день туризма. Соответствующее решение сегодня приняли на заседании исполкома городского совета.
«Целью проведения данного мероприятия прежде всего является совершенствование инфраструктуры туристической отрасли, пропаганда города Житомир, налаживание сотрудничества с отечественными и иностранными туристическими бюро, туроператорами»
, - говорится в решении.
«Соорганизатором данного мероприятия является Житомирский национальный агроэкологический университет. Прежде всего в этом году есть желание официально представить существующий туристический потенциал города, а именно мощные туристические агентства города, которые создадут свои отдельные локации, фотозоны для ознакомления житомирян с их возможностями, характерными особенностями въездного и выездного туризма, а также наладить с агентствами связь для дальнейшего сотрудничества», - говорит заместитель начальника управления культуры Наталья Марчук.
Мероприятия пройдут на улице Михайловской с 12 до 19 часов. В 18:00 житомирян ждет концертная программа с участием творческих коллективов города.
Организаторы отмечают, что будет обеспечено соблюдение противоэпидемических мероприятий с учетом карантинных ограничений.