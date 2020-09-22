В житомирском онкодиспансере появится современное оборудование для лечения злокачественных опухолей

В Житомирском областном онкологическом диспансере установят линейный ускоритель. До конца года планируется выделить первые средства на реализацию проекта.
Об этом 22 сентября в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко
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"В этом году уже запланировано выделить 4 миллиона гривен на проектирование бункера под линейный ускоритель. Это позволит определиться с техническими характеристиками самого оборудования и помещения, где оно будет установлено", - отметил Бунечко.
Уже в 2021 году при поддержке государства планируют перейти к следующим этапам - непосредственно реконструкции бункера и приобретению линейного ускорителя.
Линейный ускоритель позволит проводить облучение злокачественных опухолей и при этом не затрагивать здоровые ткани организма. Ежедневно в нашем онкодиспансере нуждаются в такой процедуре более 100 человек.