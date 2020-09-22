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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 22 » 11:49:50

В житомирском онкодиспансере появится современное оборудование для лечения злокачественных опухолей

Сегодня, 11:50:21 532 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском онкодиспансере появится современное оборудование для лечения злокачественных опухолей

 В Житомирском областном онкологическом диспансере установят линейный ускоритель. До конца года планируется выделить первые средства на реализацию проекта.

Об этом 22 сентября в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
 

"В этом году уже запланировано выделить 4 миллиона гривен на проектирование бункера под линейный ускоритель. Это позволит определиться с техническими характеристиками самого оборудования и помещения, где оно будет установлено", - отметил Бунечко.


Уже в 2021 году при поддержке государства планируют перейти к следующим этапам - непосредственно реконструкции бункера и приобретению линейного ускорителя.

Линейный ускоритель позволит проводить облучение злокачественных опухолей и при этом не затрагивать здоровые ткани организма. Ежедневно в нашем онкодиспансере нуждаются в такой процедуре более 100 человек.
Тэги: опухоли, лечение, онкодиспансер
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 17:01:25, Сегодня [Материал]
0

Ото вже буде нова стаття прибутку у тому онко-гетто! Ще б придбали лікарів які будуть лікувати, а не ренгенити паціентів на предмет скількі з кого можна бабла витянути, призначаючі обстеження та всяку хімію, при цьому знаючи що людині вже нічого не допоможе і лишилося жити тиждень-другий!!!
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