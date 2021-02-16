Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 17.02.2021    00:13:21
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 16 » 12:33:54

Житомирский онкодиспансер ждет очередная реконструкция: готовятся к установке линейного ускорителя

Вчера, 12:47:54 592 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирский онкодиспансер ждет очередная реконструкция: готовятся к установке линейного ускорителя

 Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на реконструкцию Житомирского областного онкологического диспансера для установления линейного ускорителя.

Объявление о проведении закупки обнародовали 15 февраля на ресурсе ProZorro. Ожидаемая стоимость закупки составляет 19,2 млн грн.

Победитель торгов должен провести общестроительные работы и работы по монтажу линейного ускорителя. Кроме того, подрядчик должен выполнить работы по отоплению, вентиляции, провести монтаж оборудования, внутреннего водопровода, внутренней канализации и прочее.



В документации отмечается, что работы должны быть выполнены до 1 августа 2021 года. Финансироваться реконструкция будет из государственного бюджета Украины - 17,3 млн грн и из местного - 1,9 млн грн грн.

Департамент регионального развития принимает предложения до 3 марта, аукцион запланирован на 4 марта 2021 года.

Напомним, линейный ускоритель позволит проводить облучение злокачественных опухолей и при этом не затрагивать здоровые ткани организма. Ежедневно в нашем онкодиспансере нуждаются в такой процедуре более 100 человек.

В октябре 2020 года в областном онкологическом диспансере открыли новое поликлиническое отделение.
Тэги: тендер, лечение, онкодиспансер
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus