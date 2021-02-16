Житомирский онкодиспансер ждет очередная реконструкция: готовятся к установке линейного ускорителя

Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на реконструкцию Житомирского областного онкологического диспансера для установления линейного ускорителя.
Объявление о проведении закупки обнародовали 15 февраля на ресурсе ProZorro
. Ожидаемая стоимость закупки составляет 19,2 млн грн.
Победитель торгов должен провести общестроительные работы и работы по монтажу линейного ускорителя. Кроме того, подрядчик должен выполнить работы по отоплению, вентиляции, провести монтаж оборудования, внутреннего водопровода, внутренней канализации и прочее.
В документации отмечается, что работы должны быть выполнены до 1 августа 2021 года. Финансироваться реконструкция будет из государственного бюджета Украины - 17,3 млн грн и из местного - 1,9 млн грн грн.
Департамент регионального развития принимает предложения до 3 марта, аукцион запланирован на 4 марта 2021 года.
Напомним, линейный ускоритель
позволит проводить облучение злокачественных опухолей и при этом не затрагивать здоровые ткани организма. Ежедневно в нашем онкодиспансере нуждаются в такой процедуре более 100 человек.
В октябре 2020 года в областном онкологическом диспансере открыли новое поликлиническое отделение
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