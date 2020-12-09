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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 9 » 08:33:00

В Житомирском онкодиспансере появится маммограф, который будет диагностировать рак на ранних стадиях

Вчера, 08:45:32 790 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирском онкодиспансере появится маммограф, который будет диагностировать рак на ранних стадиях

 Житомирский областной онкологический диспансер приобретет современный маммограф. Сведения о закупке обнародовали на портале публичных закупок ProZorro.

Тендер на приобретение маммографической системы с функцией томосинтеза объявили 23 октября. На приобретение оборудования планировали потратить 12 млн грн.

В тендере приняли участие две компании: ООО "Ілатанмед" с предложением в 12 млн грн и ООО "Циммерр Медізин Сістем Україна" с предложением в 11 млн 992 тыс. грн. 8 декабря онкодиспансер опубликовал намерение заключить договор с ООО "Циммерр Медізин Сістем Україна".

По условиям тендерной документации, оборудование должны привезти до 31 декабря 2020 года.

Напомним, подобный маммограф приобрели для первой городской больницы Житомира.
Тэги: тендер, онкодиспансер, маммограф
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