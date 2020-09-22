Строительство бизнес-центра на Киевской: в домах вокруг продолжают образовываться трещины. ВИДЕО

"Здесь очень близко грунтовые воды. Разве застройщик не знал ли представители власти не знали? Мы уже сколько боремся, а добиться ничего не можем", - говорит житомирянка.

"Если проектант ошибся, то мы должны это проверить и исправить. Я, как специалист, который разбирается в строительных моментах, понимаю, что, может, сваи надо было по-другому забивать, почву вынимать и заливать каркас и бетон, а не вдавливать. А если вдавили, то надо думать, куда землю девать. А то она стала соваться и давить на фундамент соседнего дома. Возможно. Я не знаю. Нужно проверить. Где-то есть ошибка, и нужно ее обнаружить и устранить", - говорит директор департамента Игорь Блажиевский.