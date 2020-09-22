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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 22 » 15:40:06

Строительство бизнес-центра на Киевской: в домах вокруг продолжают образовываться трещины. ВИДЕО

Сегодня, 16:16:06 684 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Строительство бизнес-центра на Киевской: в домах вокруг продолжают образовываться трещины. ВИДЕО

 В Житомире по улице Киевской, 50 продолжается строительство бизнес-центра. Тем вренем жители окрестных домов бьют тревогу и говорят, что в их квартирах появляются трещины.

На общей встрече жителей, представителей застройщика и власти было решено провести дополнительную экспертизу домов, передает "Суспільне Житомир".

Строительство бизнес-центра на Киевской, 50 началось два года назад. По словам жительницы дома Людмилы Кошур, с тех пор в квартирах людей, проживающих в соседнем доме, и в подъездах зданий разрушаются стены и пол.
 

"Здесь очень близко грунтовые воды. Разве застройщик не знал ли представители власти не знали? Мы уже сколько боремся, а добиться ничего не можем", - говорит житомирянка.


Против этого строительства люди выступали уже несколько раз. 18 сентября они написали обращение и снова пошли с ним в Житомирский горсовет.

Житомирянка Оксана Моргунова проживает в жилом доме рядом с территорией, где сооружают бизнес-центр. На встречу в городской совет женщина пришла с младенцем. Говорит, что из-за строительства, которое, по ее словам, продолжается несмотря на решение суда, в ее доме потрескался потолок.

В департаменте градостроительства и землеустройства отмечают, что деформации в квартирах могли возникнуть из-за неправильно выполненного проекта строительства.
 

"Если проектант ошибся, то мы должны это проверить и исправить. Я, как специалист, который разбирается в строительных моментах, понимаю, что, может, сваи надо было по-другому забивать, почву вынимать и заливать каркас и бетон, а не вдавливать. А если вдавили, то надо думать, куда землю девать. А то она стала соваться и давить на фундамент соседнего дома. Возможно. Я не знаю. Нужно проверить. Где-то есть ошибка, и нужно ее обнаружить и устранить", - говорит директор департамента Игорь Блажиевский.


Компания, которая строит бизнес-центр, готова провести дополнительную независимую экспертизу. Представитель застройщика Александр Волчелюк рассказал, что они сами предложили провести эту экспертизу. И поскольку прозвучали сомнения относительно возможной незаангажированности специалистов, то компания согласилась, чтобы экспертов для этого дела нашли сами жители дома.
 
Тэги: Житомир, бизнес-центр, дома, строительство
Комментариев: 3
Karab
1 Сергей (Karab)   • 16:23:24, Сегодня [Материал]
+2

Интересно, если дом рухнет или станет не жизнепригодным, что на это скажет мер Житомира? Или может сложит полномочия?
den2016
2 Деня (den2016)   • 17:01:05, Сегодня [Материал]
+2

Я думаю выборы будут быстрее, и ему нечего переживать
velcade
3 Санитар (velcade)   • 17:12:23, Сегодня [Материал]
0

Хм.... Неужели тут админ адекватный? За целый день ни одного камента этой истерички про заправку.
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