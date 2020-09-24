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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 24 » 16:20:28

В Житомире малолетние вандалы устроили погром на Шодуаровской лестнице: все попало на видео

Вчера, 16:40:24 2025 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире малолетние вандалы устроили погром на Шодуаровской лестнице: все попало на видео

 В Житомире в городском парке имени Гагарина вандалы повредили люки, расположенные на главной лестнице. Об этом в соцсети 24 сентября сообщила Елена Розенблат.
 

"Какие-то "недоразумения" просто ради развлечения повредили 13 люков ревизии электричества. Полицию вызвали. Видеонаблюдение работает. Надеюсь, вандалов найдут", - говорится в сообщении.




КП "Городской информационный центр" опубликовало в Facebook записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что люки повредили дети. Рядом были прохожие, но никто не сделал замечание.

"По данному случаю материалы будут переданы в правоохранительные органы", - сообщает коммунальное предприятие.

Тэги: камеры, вандалы, парк, дети
Комментариев: 8
viking62
1 viking (viking62)   • 17:00:51, Вчера [Материал]
+3

Я их не оправдываю, но может нужно материалы использовать другие?!
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 17:08:53, Вчера [Материал]
+5

а ще ті люки можна було б зробити з протилежної сторони.
danza
3 Светлана (danza)   • 17:15:12, Вчера [Материал]
+2

Светильники на набережной тоже под большим вопросом...
Sandra
4 Sandra (Sandra)   • 17:21:29, Вчера [Материал]
+9

як би не було, але цим малолітнім 3,14здюкам жопи понадирати варто.
Ще прикріше, що перехожі дорослі не зробили зауваження.
DMB2016
5 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 18:16:05, Вчера [Материал]
+7

Вот этих пи**ков малолетних взять вместо школы взять где под мостом строители реконструируют ПОДСОБНИКАМИ,на будущее будут думать,а может и понравится и останутся работать.От школы толку 0,тупеют не по дням,а по часам.
Житич
6 Василий (Житич)   • 20:04:48, Вчера [Материал]
+4

Благодаря видео виновников найти труда не составит.Следующий шаг, это выставить счёт за замену люков их родителям, плюс штраф, чтоб впредь объясняли своим чадам что такое хорошо и что такое плохо!
Удар по карману самый действенный способ и воспитания, и понимания!
Dmitry
7 Dmitry (Dmitry)   • 22:35:40, Вчера [Материал]
+1

Не счет(несколько сотен гривен достать из кармана для многих не вопрос), а родителей - на принудительные общественные работы, на несколько дней. Гарантирую, жопа у дитятки будет синяя и воспитательный эффект запредельный..
vovik-zt
8 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:31:18, Вчера [Материал]
0

Сезон бидлокугутизму у Житомирі вважається відкритим?! У нас вже стає нормою що дибіли ламають об'єкти ще до їх відкриття... Звикли жити у сраці і то все несуть у суспільство.
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