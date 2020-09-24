В Житомире малолетние вандалы устроили погром на Шодуаровской лестнице: все попало на видео

В Житомире в городском парке имени Гагарина вандалы повредили люки, расположенные на главной лестнице. Об этом в соцсети 24 сентября сообщила Елена Розенблат
.
"Какие-то "недоразумения" просто ради развлечения повредили 13 люков ревизии электричества. Полицию вызвали. Видеонаблюдение работает. Надеюсь, вандалов найдут", - говорится в сообщении.
КП "Городской информационный центр" опубликовало в Facebook записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что люки повредили дети. Рядом были прохожие, но никто не сделал замечание.
"По данному случаю материалы будут переданы в правоохранительные органы"
, - сообщает коммунальное предприятие.
Ще прикріше, що перехожі дорослі не зробили зауваження.
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