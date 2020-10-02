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Директор Житомирского ЛВЗ рассказал, как приватизация повлияет на предприятие

Сегодня, 08:34:26 648 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Директор Житомирского ЛВЗ рассказал, как приватизация повлияет на предприятие

 Государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод" готовится к приватизации и пока работает в штатном режиме.

Об этом в комментарии "Суспільне" рассказал директор ЛВЗ Руслан Лущай.
 

"29 сентября президент Украины принял решение о передаче предприятия в частную собственность. Решение принято, но приватизация - процесс длительный. Фактически сейчас Государственное управление делами передает предприятие в Фонд гарантирования вкладов, который непосредственно будет заниматься его приватизацией. Предприятие не меняет своего профиля и работает в штатном режиме - работники находятся на рабочих местах. Единственное, что изменится - это владелец предприятия. Ведь что такое приватизация? Это открытые торги на сайте ProZorro, в которых может принять участие каждый, кто заинтересован в покупке. Но когда это произойдет, это уже решать Фонду гарантирования вкладов. А перед этим пройдет длительная процедура межведомственной передачи, которая закончится месяцев через 2-3. Учитывая традиции предприятия, его мощности, торговые марки, экспортную историю, думаю, что новый владелец будет заинтересован в сохранении всего этого достояния", - сообщил Руслан Лущай.


Как сообщал "Журнал Житомира", 29 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым передал государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод" в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации предприятия.
Тэги: завод, приватизация, Житомир, ЛВЗ
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:39:56, Сегодня [Материал]
0

директора однозначно будет новый
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