Директор Житомирского ЛВЗ рассказал, как приватизация повлияет на предприятие

"29 сентября президент Украины принял решение о передаче предприятия в частную собственность. Решение принято, но приватизация - процесс длительный. Фактически сейчас Государственное управление делами передает предприятие в Фонд гарантирования вкладов, который непосредственно будет заниматься его приватизацией. Предприятие не меняет своего профиля и работает в штатном режиме - работники находятся на рабочих местах. Единственное, что изменится - это владелец предприятия. Ведь что такое приватизация? Это открытые торги на сайте ProZorro, в которых может принять участие каждый, кто заинтересован в покупке. Но когда это произойдет, это уже решать Фонду гарантирования вкладов. А перед этим пройдет длительная процедура межведомственной передачи, которая закончится месяцев через 2-3. Учитывая традиции предприятия, его мощности, торговые марки, экспортную историю, думаю, что новый владелец будет заинтересован в сохранении всего этого достояния", - сообщил Руслан Лущай.