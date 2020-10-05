Отопительный сезон в Житомире планируют начать 15 октября – проект решения исполкома

Отопительный сезон в Житомире должен начаться согласно графику - 15 октября. Об этом говорится в проекте решения исполнительного комитета, опубликованном на сайте городского совета.
«Начать с 15 октября 2020 года отопительный сезон 2020-2021 годов с соблюдением требований Правил предоставления услуги по снабжению тепловой энергии и типовых договоров о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 №830, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха не превышает +8°С»
, - говорится в проекте решения
.
С 12 октября 2020 года будет обеспечен технологический пуск котельных на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады.
«В подготовке тепловых сетей (объектов теплового хозяйства) коммунального предприятия «Житомиртеплокоммунэнерго» Житомирского городского совета к началу отопительного сезона были финансовые проблемы и заблокированы счета за задолженности за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины». Для исправления ситуации теплоснабжающему предприятию предоставлялась финансовая помощь из городского бюджета. На сегодня первоочередные неотложные работы по подготовке объектов городского водопроводно-канализационного, теплового и газового хозяйства, благоустройства, энергообеспечения, а также ремонтов в зданиях, помещениях и на инженерных сетях и коммуникациях учебно-воспитательных учреждений и лечебных учреждений выполнены», - отмечают в городском совете.
Первоначально отопление получат учебные заведения, дошкольные, школьные учреждения, другие объекты социальной и коммунальной сферы.
Во вторую очередь будет обеспечено подключение к централизованному теплоснабжению всех жилых домов, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.