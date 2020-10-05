Отопительный сезон в Житомире планируют начать 15 октября – проект решения исполкома

«В подготовке тепловых сетей (объектов теплового хозяйства) коммунального предприятия «Житомиртеплокоммунэнерго» Житомирского городского совета к началу отопительного сезона были финансовые проблемы и заблокированы счета за задолженности за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины». Для исправления ситуации теплоснабжающему предприятию предоставлялась финансовая помощь из городского бюджета. На сегодня первоочередные неотложные работы по подготовке объектов городского водопроводно-канализационного, теплового и газового хозяйства, благоустройства, энергообеспечения, а также ремонтов в зданиях, помещениях и на инженерных сетях и коммуникациях учебно-воспитательных учреждений и лечебных учреждений выполнены», - отмечают в городском совете.