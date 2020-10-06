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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 6 » 17:24:28

Требовал $6000 взятки: на Житомирщине за решетку посадили чиновника Госгеокадастра

Вчера, 17:49:28 550 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Требовал $6000 взятки: на Житомирщине за решетку посадили чиновника Госгеокадастра

 В Житомирской области за вымогательство взятки судили начальника Пулинского территориального отдела ГУ Госгеокадастра. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областной прокуратуре.

Суд признал, что начальник территориального отдела Госгеокадастра требовал у местного жителя 6000 долларов США за получение в пользование земли площадью 12 га.
 

"Чиновник заверил гражданина, якобы эти средства он передаст своему руководителю, который успешно решит вопрос о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу 12 га земли с правом передачи в собственность для ведения личного крестьянского хозяйства. Хотя на самом деле не имел намерений никому передавать средства", - объясняют в прокуратуре.


При получении первой части неправомерной выгоды в размере 3700 долларов США он был задержан правоохранителями.

Приговором районного суда чиновник признан виновным в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины) и совершении мошенничества, причинившем значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 190 УК Украины) и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Тэги: госгеокадастр, взятка, суд
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