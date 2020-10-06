Требовал $6000 взятки: на Житомирщине за решетку посадили чиновника Госгеокадастра

"Чиновник заверил гражданина, якобы эти средства он передаст своему руководителю, который успешно решит вопрос о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу 12 га земли с правом передачи в собственность для ведения личного крестьянского хозяйства. Хотя на самом деле не имел намерений никому передавать средства", - объясняют в прокуратуре.