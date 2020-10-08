Житомирский исполком решил демонтировать скандальный рекламный баннер на Михайловской. ФОТО

В Житомире на пешеходной улице Михайловской до 18 октября должны снять огромный баннер с рекламой открытия ночного клуба.
Такое решение было принято на очередном заседании горисполкома 7 октября, передает сайт Житомир инфо
.
По предложению мэра Житомира Сергея Сухомлина пункт о демонтаже баннера на здании «Укртелекома» включили в приложение к проекту решения «О продлении срока действия разрешения на размещение внешней рекламы в г. Житомире», где речь шла об отказе в продлении разрешения на размещение рекламы.
«В связи с тем, что вышел срок ремонтных работ, на который мы предоставляли разрешение на размещение баннера. Надо добавить еще один пункт там, где отказы, чтобы 17 октября полностью демонтировали, потому прекращается срок действия разрешения»
, - сформулировала предложение заместитель мэра Светлана Ольшанская.
Она также отметила, что нужно дать поручение муниципальной инспекции сообщить о факте демонтажа.
«В случае невыполнения собственником (решения исполкома) - демонтировать»
, - подытожил мэр Сергей Сухомлин.
ФОТО: Заметки о Житомире
а, ще забув про велопробіг. свої фейли не помічаєте?
Це до кого звертання? Я ніякі велопробіги не проводи і участі у них не брав.
Коли член злочинного угруповання Сухомлина Гундич відкрив на Київській свій офіс і кріпив на фасад червоної лінії приміщення свої ПВХ банери (які заборонені ) - то можна.