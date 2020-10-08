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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 8 » 08:50:46

Житомирский исполком решил демонтировать скандальный рекламный баннер на Михайловской. ФОТО

Сегодня, 09:07:46 1864 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский исполком решил демонтировать скандальный рекламный баннер на Михайловской. ФОТО

 В Житомире на пешеходной улице Михайловской до 18 октября должны снять огромный баннер с рекламой открытия ночного клуба.

Такое решение было принято на очередном заседании горисполкома 7 октября, передает сайт Житомир инфо.

По предложению мэра Житомира Сергея Сухомлина пункт о демонтаже баннера на здании «Укртелекома» включили в приложение к проекту решения «О продлении срока действия разрешения на размещение внешней рекламы в г. Житомире», где речь шла об отказе в продлении разрешения на размещение рекламы.

«В связи с тем, что вышел срок ремонтных работ, на который мы предоставляли разрешение на размещение баннера. Надо добавить еще один пункт там, где отказы, чтобы 17 октября полностью демонтировали, потому прекращается срок действия разрешения», - сформулировала предложение заместитель мэра Светлана Ольшанская.

Она также отметила, что нужно дать поручение муниципальной инспекции сообщить о факте демонтажа.

«В случае невыполнения собственником (решения исполкома) - демонтировать», - подытожил мэр Сергей Сухомлин.

ФОТО: Заметки о Житомире
Тэги: Баннер, Житомир, реклама, улица Михайловская
Комментариев: 11
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 10:01:22, Сегодня [Материал]
-2

Як провести на Михайлівській два масових "свята" на користь мерії і мера - це запросто. А тут якийсь аморальний банер. Мабуть, серйозно загрожує психічному здоров'ю житомирців.
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 10:20:40, Сегодня [Материал]
+2

як і проводити масові заходи на користь партії президента на території університету – теж запросто.

а, ще забув про велопробіг. свої фейли не помічаєте?
TarasS
5 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 11:31:24, Сегодня [Материал]
0

"а, ще забув про велопробіг. свої фейли не помічаєте?"

Це до кого звертання? Я ніякі велопробіги не проводи і участі у них не брав.
zt-gregori
6 Ігор (zt-gregori)   • 11:37:44, Сегодня [Материал]
+1

до піарщика СН і Євдокимова.
TarasS
9 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 12:30:35, Сегодня [Материал]
+1

До СН у мене запитань ще більше, ніж у тебе. А в місті ситуація гранично проста: або Євдокимов - або СухоЗубкоРозенХрєн. З подальшим тотальним розенблатством. Яке особливо яскраво пробивається на фасаді нещасного готелю "Житомир".
zt-gregori
10 Ігор (zt-gregori)   • 12:44:17, Сегодня [Материал]
0

о, з'явився конструктив. то навіщо вплітати Сухомлина і масові заходи до банального благоустрою міста і виконання архітектурно-художньої концепції?
master_zr
3 master (master_zr)   • 10:52:09, Сегодня [Материал]
-1

Подвійні стандарти!!!!
Коли член злочинного угруповання Сухомлина Гундич відкрив на Київській свій офіс і кріпив на фасад червоної лінії приміщення свої ПВХ банери (які заборонені ) - то можна.
TarasS
4 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 11:28:39, Сегодня [Материал]
+1

Quod licit Jovi...
RaID
11 Сергій (RaID)   • 13:04:32, Сегодня [Материал]
0

То ж і цей "можна" було, судячи з тексту він там вісить легально до 17/10/2020, і рішення про те, що дозвіл далі не продовжувати.
Macarron
7 Chacarron (Macarron)   • 11:43:46, Сегодня [Материал]
-1

Так когда открытие клюба? Самое главное не сказали!
European_Man
8 Viacheslav (European_Man)   • 11:58:26, Сегодня [Материал]
+2

Не повинна там бути цього страхіння. Закрити однозначно і зняти ту фігню з будинку.
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