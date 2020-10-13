Цветы и фотовыставка: Житомир чтит память защитников Украины. ФОТО

13 октября в Житомире, накануне Дня защитника Украины, к могилам и памятным знакам Героев возложили цветы. Участие в мероприятиях приняло руководство города и области.
"Память погибших защитников Украины почтили возложением цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни, мемориальным стендам погибших и умерших участников АТО/ООС"
, - рассказали в горсовете.
Цветы возложили и к могилам участников Украинской национально-освободительной борьбы Николая Сциборского, Емельяна Сеника, памятнику Олегу Ольжичу.
Кроме того, в честь Дня защитника, на улице Михайловской сегодня открыли фотовыставку, которая поражает своей трагичности. На фотографиях - женщины, держащие в руках портреты своих погибших на войне сыновей.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 14 октября в Житомире на Смолянском военном кладбище высадят 27 дубов
. Каждое дерево будет символизировать одного из погибших воинов.