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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 13 » 13:36:49

Цветы и фотовыставка: Житомир чтит память защитников Украины. ФОТО

Сегодня, 13:58:49 460 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Цветы и фотовыставка: Житомир чтит память защитников Украины. ФОТО

 13 октября в Житомире, накануне Дня защитника Украины, к могилам и памятным знакам Героев возложили цветы. Участие в мероприятиях приняло руководство города и области.

"Память погибших защитников Украины почтили возложением цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни, мемориальным стендам погибших и умерших участников АТО/ООС", - рассказали в горсовете.

Цветы возложили и к могилам участников Украинской национально-освободительной борьбы Николая Сциборского, Емельяна Сеника, памятнику Олегу Ольжичу.








Кроме того, в честь Дня защитника, на улице Михайловской сегодня открыли фотовыставку, которая поражает своей трагичности. На фотографиях - женщины, держащие в руках портреты своих погибших на войне сыновей.








Как сообщал "Журнал Житомира", 14 октября в Житомире на Смолянском военном кладбище высадят 27 дубов. Каждое дерево будет символизировать одного из погибших воинов.
Тэги: день защитника Украины, Житомир
Комментариев: 4
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 14:15:01, Сегодня [Материал]
+1

А то что памятник заржавел дальше некуда, так это они не заметили, да и факт что Сциборсого барндеровцы убили, никого не смущает
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 14:35:57, Сегодня [Материал]
0

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кортенова_сталь
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:34:30, Сегодня [Материал]
-2

Зауважимо, що ця історія бентежить лише вату. XD XD XD Для патріотів історія давно все розсудила.
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:40:36, Сегодня [Материал]
-2

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