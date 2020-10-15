На Полевой нашли труп мужчины. Полиция просит житомирян помочь опознать погибшего

В Житомире в районе площади Полевой нашли мертвым мужчину. По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство, повесившись на дереве.
Полиция просит помочь опознать погибшего, передает издание Житомир инфо
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Его приметы
«Житомирским ОП ГУНП Украины в Житомирской области устанавливается личность неопознанного трупа мужчины, который был обнаружен прохожим гражданином в районе площади Полевой, 6 в кустах. Неизвестный мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на ветке дерева. Во время проведения осмотра места происшествия каких-либо вещей, которые помогли установить его личность обнаружено не было. И в ходе опроса жителей соседних домов информации относительно его не поступило», - сообщает Житомирский райотдел полиции.
: на вид 55-60 лет, рост 170 см, волосы коротко стриженные с проседью, брови черные густые, лицо овальное, нос прямой. Был одет: в куртку коричневого цвета, брюки спортивные темно-синего цвета, кофту синего цвета.
По факту смерти неизвестного мужчины открыто уголовное производство №12020060020003724 от 14.10.2020 года. Любую информацию о личности погибшего полиция просит предоставить по телефону 063 479 53 90
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