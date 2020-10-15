На Полевой нашли труп мужчины. Полиция просит житомирян помочь опознать погибшего

«Житомирским ОП ГУНП Украины в Житомирской области устанавливается личность неопознанного трупа мужчины, который был обнаружен прохожим гражданином в районе площади Полевой, 6 в кустах. Неизвестный мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на ветке дерева. Во время проведения осмотра места происшествия каких-либо вещей, которые помогли установить его личность обнаружено не было. И в ходе опроса жителей соседних домов информации относительно его не поступило», - сообщает Житомирский райотдел полиции.