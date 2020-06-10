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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 10 » 17:43:49

«Активистка» обвинила ветерана АТО из Житомира в доведении женщины до самоубийства и написала заявление в полицию

Вчера, 17:43:49 1402 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Активистка» обвинила ветерана АТО из Житомира в доведении женщины до самоубийства и написала заявление в полицию

 На днях Житомирщину всколыхнула новость: мать военного 95-й бригады, которого нашли мертвым в Херсонской области, покончила жизнь самоубийством.

Трагический инцидент вызвал оживленные обсуждения в соцсетях. В частности, пользователь Yana Vladi позволила себе обвинить в смерти матери военного Александра Швецова и других ветеранов АТО, которые якобы не поддержали женщину и довели ее до самоубийства.

 

Сообщение женщины вызвало возмущение среди активистов и военных. Сегодня стало известно, что на Александра Швецова было открыто уголовное производство. Об этом он сообщил на странице в соцсети Facebook.
 

 

"Привіт! Перше кримінальне провадження проти мене. Мене звинуватили у тому, що мати нашого полеглого побратима вчинила самогубство на Житомирщині. Це біда, горе для нас... Так само у когось міг повіситись сусід по під'їзду, а я приходжу до вас до хати, і звинувачую вас у тому, що недогледіли... Це, можливо, десь неправильне порівняння, але я вам кажу про абсурд того, що хоче зараз мені закинути житомирська "сєпарня" і тим самим відволікти від моїх дій. Ці люди мене довго виводили на те, аби зачепитися за якісь слова, тепер вони подали на мене до суду якесь кримінальне провадження... що я є вбивцею, насильником... До чого я це веду: розуміючи, в якій державі ми живемо, що право є для всіх, але їм користується далеко не всі, а тільки аферисти; звичайний закон існує не для простих людей. Немає кому нас ветеранів, або звичайних людей захищати в цій країні. Я сьогодні звертався до юриста, мені сказали, що це буде коштувати для мене якихось фінансів, тому я прийняв рішення, що я за те не мушу платити якісь кошти, я буду в суді відстоювати себе сам. Якщо в цій державі немає міністерства ветеранів, немає тих людей, які реально захищають наші права, тоді я буду робити це сам", - подчеркнул ветеран АТО Александр Швецов.


В то же время Александр Швецов опубликовал в соцсети заявление об уголовном правонарушении. Его автором является Яна Петрушевская, в заявлении она пишет, что ей угрожали расправой и убийством. Женщина требует признать себя потерпевшей.



Напомним, житомирянин Александр Швецов воевал в АТО в составе 30-й ОМБр. В бою под Луганском получил ранение, из-за чего лишился ноги. В 2017 году Швецов "взорвал" соцсеть своим селфи с Папой Римским. Сейчас ветеран АТО активно помогает своим собратьям в оформлении земельных участков.
 
Тэги: полиция, Житомир, самоубийство, активистка, Ветеран
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 20:32:04, Вчера [Материал]
-2

такой дурачек, радуется что на него дело завели
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