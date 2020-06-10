«Активистка» обвинила ветерана АТО из Житомира в доведении женщины до самоубийства и написала заявление в полицию

"Привіт! Перше кримінальне провадження проти мене. Мене звинуватили у тому, що мати нашого полеглого побратима вчинила самогубство на Житомирщині. Це біда, горе для нас... Так само у когось міг повіситись сусід по під'їзду, а я приходжу до вас до хати, і звинувачую вас у тому, що недогледіли... Це, можливо, десь неправильне порівняння, але я вам кажу про абсурд того, що хоче зараз мені закинути житомирська "сєпарня" і тим самим відволікти від моїх дій. Ці люди мене довго виводили на те, аби зачепитися за якісь слова, тепер вони подали на мене до суду якесь кримінальне провадження... що я є вбивцею, насильником... До чого я це веду: розуміючи, в якій державі ми живемо, що право є для всіх, але їм користується далеко не всі, а тільки аферисти; звичайний закон існує не для простих людей. Немає кому нас ветеранів, або звичайних людей захищати в цій країні. Я сьогодні звертався до юриста, мені сказали, що це буде коштувати для мене якихось фінансів, тому я прийняв рішення, що я за те не мушу платити якісь кошти, я буду в суді відстоювати себе сам. Якщо в цій державі немає міністерства ветеранів, немає тих людей, які реально захищають наші права, тоді я буду робити це сам", - подчеркнул ветеран АТО Александр Швецов.