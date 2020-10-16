Пожар на Житомирщине уничтожил гараж и автомобиль. Рядом стоящий дом успели спасти. ФОТО

В селе на Житомирщине местные жители и спасатели тушили пожар, охвативший жилой дом. Огонь распространился из гаража, который переоборудовали на покрасочный цех для автомобилей.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области, общая площадь пожара составила около 90 кв. м.
"Еще до приезда бойцов ГСЧС крестьяне пригласили на помощь у местных сельскохозяйственных предприятий три автомобиля с прицепами, в которых находились бочки с водой. Свои действия спасатели и аграрии распределили одновременно в двух направлениях: тушение хозяйственного здания и предотвращения распространения пламени внутрь дома", - сообщают спасатели.
Пожар был локализован и позже полностью ликвидирован. Причины устанавливаются специалистами.
Огонь уничтожил часть кровли и перекрытия жилого дома, хозяйственное здание и автомобиль Mersedes Sprinter, который находился внутри.