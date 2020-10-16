Пожар на Житомирщине уничтожил гараж и автомобиль. Рядом стоящий дом успели спасти. ФОТО

"Еще до приезда бойцов ГСЧС крестьяне пригласили на помощь у местных сельскохозяйственных предприятий три автомобиля с прицепами, в которых находились бочки с водой. Свои действия спасатели и аграрии распределили одновременно в двух направлениях: тушение хозяйственного здания и предотвращения распространения пламени внутрь дома", - сообщают спасатели.