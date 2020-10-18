День студента и Черная пятница: все праздники ноября и сколько будем отдыхать

Ноябрь 2020 станет для украинцев одним из месяцев, когда нам не доведется отдыхать дополнительно. И хотя работать мы будем много, впереди декабрь - месяц зимних развлечений и ожидания новогодней ночи. Но и в ноябре будет много поводов, чтобы забыть о суете рабочих будней и хорошенько отдохнуть.

В последний месяц осени нас ждет 21 рабочий день и 9 дней для отдыха. Выходными в ноябре будут такие даты: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Кроме того, нас ждет Димитриевская родительская суббота (7 ноября). В этот день нужно отдавать дань памяти предков.

Конечно же, молодежь бурно отметит Международный день студентов 17 ноября, а 19 ноября поздравим "сильную половину" с Международным днем мужчин.

День святого Михаила 21 ноября станет самым важным религиозным праздником месяца. А 27 числа мы отправимся на распродажи, ведь этот день посвящен Черной пятнице и неделе (а то и не одной) грандиозных распродаж.



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