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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Октябрь » 18 » 11:24:48

День студента и Черная пятница: все праздники ноября и сколько будем отдыхать

Сегодня, 11:45:48 1312 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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День студента и Черная пятница: все праздники ноября и сколько будем отдыхать

Ноябрь 2020 станет для украинцев одним из месяцев, когда нам не доведется отдыхать дополнительно. И хотя работать мы будем много, впереди декабрь - месяц зимних развлечений и ожидания новогодней ночи. Но и в ноябре будет много поводов, чтобы забыть о суете рабочих будней и хорошенько отдохнуть. 

В последний месяц осени нас ждет 21 рабочий день и 9 дней для отдыха. Выходными в ноябре будут такие даты: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Кроме того, нас ждет Димитриевская родительская суббота (7 ноября). В этот день нужно отдавать дань памяти предков.

Конечно же, молодежь бурно отметит Международный день студентов 17 ноября, а 19 ноября поздравим "сильную половину" с Международным днем мужчин.

День святого Михаила 21 ноября станет самым важным религиозным праздником месяца. А 27 числа мы отправимся на распродажи, ведь этот день посвящен Черной пятнице и неделе (а то и не одной) грандиозных распродаж.
 

День студента и Черная пятница: все праздники ноября и сколько будем отдыхать

Все праздники ноября 2020

  • 1 ноября - Международный день вегана
  • 7 ноября - Димитриевская родительская суббота
  • 9 ноября - День украинской письменности и языка
  • 10 ноября - Параскева Пятница (День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница)
  • 11 ноября - Всемирный день шопинга
  • 13 ноября - Международный день слепых
  • 16 ноября - Международный день терпимости
  • 17 ноября - Международный день студентов
  • 19 ноября - Международный день мужчин, Международный день философии
  • 21 ноября - День Достоинства и Свободы, День святого Михаила, Всемирный день телевидения
  • 27 ноября - Черная пятница
  • 28 ноября - День памяти жертв голодоморов, начало многодневного Рождественского поста
  • 30 ноября - Всемирный день животных.
Тэги: Календарь, праздники, Выходные
Комментариев: 2
Tax
1 Игорь (Tax)   • 22:57:26, Сегодня [Материал]
0

Де́нь працівників ра́діо, телеба́чення та зв'язку́ — професійне свято України. Відзначається щорічно 16 листопада.
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:18:34, Сегодня [Материал]
0

Так там и написано "день терпимости". :)
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