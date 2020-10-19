Маємо забезпечити громади Житомирщини додатковими джерелами водозабезпечення, - Руслан Годований. ВІДЕО

«ООН хвилюється, що наступних 10-15 років питання забезпечення питною водою стане реальною проблемою людства. На жаль, сьогодні це реальність. Копаються величезні кар’єри, у які відходить вода, криниці стають порожніми, потепління та засуха. Звичайно, у нас є пропозиція, як вирішити це питання. Мова йде про відновлення водонапірних башт, щоб кожна громада розуміла, як вона може отримати альтернативне чи додаткове джерело водопостачання», - говорить Руслан Годований.