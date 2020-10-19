Маємо забезпечити громади Житомирщини додатковими джерелами водозабезпечення, - Руслан Годований. ВІДЕО

Дефіцит прісної води стає дедалі реальнішим й задля попередження зневоднення Житомирщини владі варто негайно вжити рішучих кроків. Одним із варіантів вирішення проблеми забезпечення населення водопостачанням є реконструкція водонапірних веж та розробка нових свердловин коштом обласної ради.
На нагальності розв’язання цього питання наголошує кандидат у депутати Житомирської обласної ради по 4 виборчому округу від партії «Пропозиція» Руслан Годований. На його переконання, лише завдяки вчасно вжитим заходам із розроблення додаткових джерел водозабезпечення, область зможе протистояти існуючій загрозі.
«ООН хвилюється, що наступних 10-15 років питання забезпечення питною водою стане реальною проблемою людства. На жаль, сьогодні це реальність. Копаються величезні кар’єри, у які відходить вода, криниці стають порожніми, потепління та засуха. Звичайно, у нас є пропозиція, як вирішити це питання. Мова йде про відновлення водонапірних башт, щоб кожна громада розуміла, як вона може отримати альтернативне чи додаткове джерело водопостачання», - говорить Руслан Годований.
Примітка. До 4 виборчого округу Житомирської обласної ради входять: Коростишівська міська ОТГ, Харитонівська сільська ОТГ, Любарська селищна ОТГ, Новогуйвинська селищна ОТГ, Чуднівська міська ОТГ, Вільшанська сільська ОТГ, Попільнянська селищна ОТГ, Корнинська селищна ОТГ, Квітнева сільська ОТГ, Андрушківська сільська ОТГ, Брусилівська селищна ОТГ, Станишівська сільська ОТГ, Тетерівська сільська ОТГ, Волицька сільська ОТГ.