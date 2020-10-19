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Главная » Новости » Житомир » ДТП » 2020 » Октябрь » 19 » 14:36:05

Фигурки школьников не помогли. В Житомире водитель сбил на пешеходном переходе мальчика и скрылся

Сегодня, 14:56:05 189 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фигурки школьников не помогли. В Житомире водитель сбил на пешеходном переходе мальчика и скрылся

В субботу 17 октября вечером, водитель Chevrolet Aveo сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 4-летнего мальчика и скрылся. Ребенка с травмами срочно госпитализировали в больницу.

ДТП произошло на улице Чудновской в ​​Житомире. 80-летнего водителя - участника ДТП разыскали лишь на следующий день.

Как сообщила «Журналу Житомира» прессофицер Нацполиции области Ольга Номерчук, 17 октября около 18:40 водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Чудновской в направлении села Тетеревка, сбил малолетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия 4-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализированы в Житомирскую областную детскую больницу.

Правоохранители по свидетельствам очевидцев происшествия установили транспортное средство и водителя - участника ДТП. 80-летнего водителя Chevrolet Aveo разыскали, а его транспортное средство изъяли.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее, житомиряне призвали власти убрать с пешеходных переходов «фигурки мальчиков-школьников»: «Пешеходы становятся не заметны из-за этих ярких макетов. А со временем водители к макетам привыкают и, не обращают на них никакого внимания».


Тэги: дтп, aveo, Житомир, дети
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