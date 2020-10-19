Фигурки школьников не помогли. В Житомире водитель сбил на пешеходном переходе мальчика и скрылся

В субботу 17 октября вечером, водитель Chevrolet Aveo сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 4-летнего мальчика и скрылся. Ребенка с травмами срочно госпитализировали в больницу.



ДТП произошло на улице Чудновской в ​​Житомире. 80-летнего водителя - участника ДТП разыскали лишь на следующий день.



Как сообщила «Журналу Житомира» прессофицер Нацполиции области Ольга Номерчук, 17 октября около 18:40 водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Чудновской в направлении села Тетеревка, сбил малолетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия 4-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализированы в Житомирскую областную детскую больницу.



Правоохранители по свидетельствам очевидцев происшествия установили транспортное средство и водителя - участника ДТП. 80-летнего водителя Chevrolet Aveo разыскали, а его транспортное средство изъяли.



Начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.



Напомним, ранее, житомиряне призвали власти убрать с пешеходных переходов «фигурки мальчиков-школьников»: «Пешеходы становятся не заметны из-за этих ярких макетов. А со временем водители к макетам привыкают и, не обращают на них никакого внимания».



