Местные выборы 2020. В Житомире фиксируют крайне низкую явку

В Житомире на местных выборах, которые проходят 25 октября 2020 года, по состоянию на 16:00 проголосовали чуть более 20% избирателей.
Об этом сообщает издание Житомир инфо
со ссылкой на Житомирскую городскую территориальную избирательную комиссию.
«По состоянию на 16:00 проголосовали 41 тыс. 534 избирателей, что составляет 20,72%», - рассказали представители ТИК.
Отметим, по данным сайта Центральной избирательной комиссии, ориентировочное количество избирателей в едином одномандатном избирательном округе по выборам Житомирского городского головы составляет 201 тыс. 516.
В то же время в избирательных штабах политических партий, которые тоже собирают данные о явке избирателей, называют такую же явку по состоянию на 16:00: в партии «Пропозиция» - 20,5%, ВО «Батькивщина» - 20%.
Избирательные участки закрываются в 20:00.
нужную явку дорисуют, чай не времена "крывавойи панды", никто и не вякнет. Это не радует.
А ці довбні не можуть зробити електронне голосування
В облраде - воры леса, в горсовете - Рабиновичи-Розенблаты.
И похер как будет партия называться.
Народ это уже раскусил: голосуй не голосуй всё равно получишь ... Зря что ли появились эти гениальные слова? )))