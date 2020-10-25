Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 25 » 18:01:11

Местные выборы 2020. В Житомире фиксируют крайне низкую явку

Вчера, 18:03:11 3964 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Местные выборы 2020. В Житомире фиксируют крайне низкую явку

 В Житомире на местных выборах, которые проходят 25 октября 2020 года, по состоянию на 16:00 проголосовали чуть более 20% избирателей.

Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на Житомирскую городскую территориальную избирательную комиссию.
 

«По состоянию на 16:00 проголосовали 41 тыс. 534 избирателей, что составляет 20,72%», - рассказали представители ТИК.


Отметим, по данным сайта Центральной избирательной комиссии, ориентировочное количество избирателей в едином одномандатном избирательном округе по выборам Житомирского городского головы составляет 201 тыс. 516.

В то же время в избирательных штабах политических партий, которые тоже собирают данные о явке избирателей, называют такую ​​же явку по состоянию на 16:00: в партии «Пропозиция» - 20,5%, ВО «Батькивщина» - 20%.

Избирательные участки закрываются в 20:00.
Тэги: явка, выборы, Житомир
Комментариев: 6
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:14:28, Вчера [Материал]
0

идиотов, верующих в эту вашу "демократию" всё меньше. Это радует.
нужную явку дорисуют, чай не времена "крывавойи панды", никто и не вякнет. Это не радует.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 00:44:15, Сегодня [Материал]
0

Я думаю, не будь ковида, все же процент явки был побольше. Так что я бы не спешил делать вывод, что "верующих" стало меньше)
login
2 Loginov leonid (login)   • 18:38:51, Вчера [Материал]
+3

21 століття...і.маск планує заселення марсу....
А ці довбні не можуть зробити електронне голосування
bda
3 ДДД (bda)   • 20:13:05, Вчера [Материал]
+1

Ну, если всем, пох... - непонятно. Я - проголосовал.
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 21:03:48, Вчера [Материал]
+3

Толку от голосования?
В облраде - воры леса, в горсовете - Рабиновичи-Розенблаты.
И похер как будет партия называться.
telefon
6 джавахарлал нюру (telefon)   • 01:11:04, Сегодня [Материал]
+1

В законодательстве сделано всё, чтобы человек без денег и "партийной" поддержки не попал во власть любого уровня. Денежным мешкам нужны во власти свои люди, чтобы запускать ручонки в бюджет.
Народ это уже раскусил: голосуй не голосуй всё равно получишь ... Зря что ли появились эти гениальные слова? )))
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