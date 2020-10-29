«Сокрушительное поражение антикоррупционной реформы»: в Украине закрыли реестр электронных деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах. Об этом сообщается на сайте НАПК.
"Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование", - говорится в сообщении.
Председатель НАПК Александр Новиков назвал закрытие реестра"сокрушительным поражением антикоррупционной реформы в Украине".
"Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции", - отметил он.
Ранее Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
В частности был полностью отменен п. 8 ст. 11, который определял следующее полномочия НАПК: "осуществление в порядке, определенном этим Законом, контроля и проверки деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни субъектов декларирования". То есть электронное декларирование в Украине ликвидировано.
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