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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 29 » 09:26:02

«Сокрушительное поражение антикоррупционной реформы»: в Украине закрыли реестр электронных деклараций

Сегодня, 09:40:02 664 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Сокрушительное поражение антикоррупционной реформы»: в Украине закрыли реестр электронных деклараций

 Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах. Об этом сообщается на сайте НАПК.

"Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование", - говорится в сообщении.

Доступ к реестру не доступен с 19:00 28 октября.

Председатель НАПК Александр Новиков назвал закрытие реестра "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы в Украине".
 

"Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции", - отметил он.

 

Ранее Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

В частности был полностью отменен п. 8 ст. 11, который определял следующее полномочия НАПК: "осуществление в порядке, определенном этим Законом, контроля и проверки деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни субъектов декларирования". То есть электронное декларирование в Украине ликвидировано.
Тэги: декларация, НАЗК, коррупция, конституционный суд
Комментариев: 6
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 09:57:04, Сегодня [Материал]
+3

"Слуга народа" плавно переходит на службу коррумпированному чиновничеству? Там больше платят? Так?
telefon
2 джавахарлал нюру (telefon)   • 10:00:07, Сегодня [Материал]
+3

А то, что КСУ, к сожалению, давно потерял независимость и служит не Конституции, все видят.
current_user
3 Current User (current_user)   • 10:04:13, Сегодня [Материал]
+3

Голобородько не помиляється!
predi
4 predi (predi)   • 10:33:23, Сегодня [Материал]
+1

А чого дивуватись якщо Заступник Голови Конституційного Суду Украины Александр ТУПИЦКИЙ має свою власність в Криму і періодично її доповнює її і є велика вирогідність того що є і паспорт кацапії.
Вата в дії....
predi
5 predi (predi)   • 10:44:02, Сегодня [Материал]
+1

До речі, ТУПИЦЬКИЙ приховав і не вказав в декларації що має маєток і землю і те що в 2018 році іще докупив землю в Криму що є порушенням закону за котру повинна бути кримінільна відповідальність.
Hoakina
6 Марина (Hoakina)   • 11:56:02, Сегодня [Материал]
+1

зе сам не вказав все в декларації, ніби помилився, то хтось здивований цим?
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