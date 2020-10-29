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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Октябрь » 29 » 11:57:17

Бухгалтерський аутсорсинг для бізнесу від компанії «АБК СЕРВІС»     Реклама  

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Бухгалтерський аутсорсинг для бізнесу від компанії «АБК СЕРВІС»

 Аутсорсингова компанія «АБК СЕРВІС» надає весь спектр бухгалтерських послуг для бізнесу – незалежно від кількості працівників, системи оподаткування чи виду діяльності. 

Законодавство України передбачає можливість доручити бухгалтерію аутсорсерам. І хоча цією перевагою користується невелика кількість власників бізнесу, переважно у столиці, популярність бухгалтерського аутсорсингу в Україні зростає. Все більше підприємств та приватних осіб-підприємців передають усі справи, пов’язані з веденням бухгалтерського та кадрового обліку, спеціалізованим компаніям. Це обумовлено численними вигодами.


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  • Економія часу. 

На старті розвитку свого бізнесу більшість підприємців готові виконувати всю рутинну роботу самостійно. З часом через це страждає компанія, адже керівник витрачає всю енергію на монотонну працю. Після передачі складних розрахунків та підготовки фінансової звітності спеціалізованій організації у власника бізнесу з’являється багато часу на вирішення важливих питань, втілення нових ідей.


 
  • Економія грошей.

Команда бухгалтерів та кадровиків у штаті потребує інвестицій, зокрема у навчанні працівників, оплату відпусток, розширення офісного приміщення і сучасне програмне забезпечення. Витрати на співпрацю з аутсорсинговою бухгалтерською компанією обмежуються фіксованою абонентською платою.


 
  • Здоровий мікроклімат у колективі. 

Навіть якщо власник бізнесу абсолютно довіряє штатному бухгалтеру, у разі конфлікту спеціаліст може звільнитися. А якщо про розмір заробітної плати керівництва, премії окремим працівникам та інші виплати дізнається колектив, у офісі можуть виникнути непорозуміння, що негативно вплине на якість роботи. 


 
  • Гарантія якості роботи.

Усі фірми, що офіційно надають бухгалтерські послуги, пропонують підписати договір, в якому вказані обов’язки сторін. Важливим нюансом є матеріальна відповідальність за правильність виконання поставлених завдань. Аутсорсингова компанія дійсно зацікавлена у відсутності у клієнта проблем з податковими інспекторами та аудиторами.



Також дистанційне бухгалтерське обслуговування є найбільш актуальним в умовах пандемії.
 

Послуги компанії «АБК СЕРВІС»


Компанія «АБК СЕРВІС» надає одноразові послуги бізнесу та бухгалтерське обслуговування на постійній основі.
 
  • Аутсорсинг ділянок бухгалтерії.
  • Аутсорсинг розрахунку заробітних плат (Payroll Services).
  • Бухгалтерське обслуговування «під ключ».
  • Бухгалтерський і податковий консалтинг.
  • Кадровий аудит.
  • Кадровий супровід.
  • Послуги мікробізнесу.
  • Організація і автоматизація бухгалтерського обліку.
  • Відновлення бухгалтерського обліку.



Для кожного підбирається оптимальний формат співпраці, а вартість обслуговування розраховується індивідуально. Щоб отримати консультацію чи замовити експрес-аудит бухгалтерії, телефонуйте +38 (0412) 414-416 або +38 (067) 447-67-71. Детальна інформація про послуги – на сайті abkservice.com.ua
 

Контакти

Адреса офісу:
10029, м. Житомир, вул. Східна, 80, офіс 43
Відділ по работі c новими клієнтами
+38 /0412/ 414-416
+38 /067/ 447-67-71

З питань по організації поточної співпраці
+38 /0412/ 414-416
+38 /067/ 447-67-71

Є бажання стати частиною нашої команди?
+38 /0412/ 414-416
info.abkservice@abkservice.com.ua

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