Бухгалтерський аутсорсинг для бізнесу від компанії «АБК СЕРВІС»

Аутсорсингова компанія «АБК СЕРВІС» надає весь спектр бухгалтерських послуг для бізнесу – незалежно від кількості працівників, системи оподаткування чи виду діяльності.
Законодавство України передбачає можливість доручити бухгалтерію аутсорсерам. І хоча цією перевагою користується невелика кількість власників бізнесу, переважно у столиці, популярність бухгалтерського аутсорсингу в Україні зростає. Все більше підприємств та приватних осіб-підприємців передають усі справи, пов’язані з веденням бухгалтерського та кадрового обліку, спеціалізованим компаніям. Це обумовлено численними вигодами.
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На старті розвитку свого бізнесу більшість підприємців готові виконувати всю рутинну роботу самостійно. З часом через це страждає компанія, адже керівник витрачає всю енергію на монотонну працю. Після передачі складних розрахунків та підготовки фінансової звітності спеціалізованій організації у власника бізнесу з’являється багато часу на вирішення важливих питань, втілення нових ідей.
Команда бухгалтерів та кадровиків у штаті потребує інвестицій, зокрема у навчанні працівників, оплату відпусток, розширення офісного приміщення і сучасне програмне забезпечення. Витрати на співпрацю з аутсорсинговою бухгалтерською компанією
обмежуються фіксованою абонентською платою.
- Здоровий мікроклімат у колективі.
Навіть якщо власник бізнесу абсолютно довіряє штатному бухгалтеру, у разі конфлікту спеціаліст може звільнитися. А якщо про розмір заробітної плати керівництва, премії окремим працівникам та інші виплати дізнається колектив, у офісі можуть виникнути непорозуміння, що негативно вплине на якість роботи.
Усі фірми, що офіційно надають бухгалтерські послуги
, пропонують підписати договір, в якому вказані обов’язки сторін. Важливим нюансом є матеріальна відповідальність за правильність виконання поставлених завдань. Аутсорсингова компанія дійсно зацікавлена у відсутності у клієнта проблем з податковими інспекторами та аудиторами.
Також дистанційне бухгалтерське обслуговування
є найбільш актуальним в умовах пандемії.
Послуги компанії «АБК СЕРВІС»
Компанія «АБК СЕРВІС
» надає одноразові послуги бізнесу та бухгалтерське обслуговування на постійній основі
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- Аутсорсинг ділянок бухгалтерії.
- Аутсорсинг розрахунку заробітних плат (Payroll Services).
- Бухгалтерське обслуговування «під ключ».
- Бухгалтерський і податковий консалтинг.
- Кадровий аудит.
- Кадровий супровід.
- Послуги мікробізнесу.
- Організація і автоматизація бухгалтерського обліку.
- Відновлення бухгалтерського обліку.
Для кожного підбирається оптимальний формат співпраці, а вартість обслуговування розраховується індивідуально. Щоб отримати консультацію чи замовити експрес-аудит бухгалтерії, телефонуйте +38 (0412) 414-416 або +38 (067) 447-67-71. Детальна інформація про послуги – на сайті abkservice.com.ua
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Контакти
Адреса офісу:
10029, м. Житомир, вул. Східна, 80, офіс 43
Відділ по работі c новими клієнтами
+38 /0412/ 414-416
+38 /067/ 447-67-71
З питань по організації поточної співпраці
+38 /0412/ 414-416
+38 /067/ 447-67-71
Є бажання стати частиною нашої команди?
+38 /0412/ 414-416
info.abkservice@abkservice.com.ua
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